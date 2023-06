Nicole Santinelli, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro gli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una vera e propria provocazione a quanti la offendono quotidianamente.

Con un post affidato al suo profilo Instagram, Nicole Santinelli si è scagliata contro gli haters. Dopo il suo percorso a Uomini e Donne, la ragazza è diventata popolare e, com’è normale che sia, qualcuno ha apprezzato il suo comportamento, mentre altri no. Alcuni soggetti, però, hanno avvertito il bisogno di attaccarla e, ancora oggi, non sembrano voler mollare la presa.

A didascalia di una foto che la ritrae bella come sempre, Nicole ha scritto:

“Quest’occhio lo dedico a tutti i guardoni che cercano di farsi gli affari miei e non ci riescono. Questa è una vetrina, non la realtà. E in vetrina si mettono le mele più belle che nascondo qualche pecca, proprio perché si vendano prima. La piazza è il luogo di paese in cui tutto si vede e tutto si nasconde, non il buco della serratura dal quale vorreste guardare. Buona visione, quindi, lo spettacolo continua..”.