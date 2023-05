A distanza di qualche giorno dall’annuncio della rottura con Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini è tornato attivo sui social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha il cuore a pezzi, ma non si pente della scelta fatta.

Carlo Mancini dopo la rottura con Nicole Santinelli

Qualche giorno fa, Carlo Alberto Mancini ha annunciato via social la fine della relazione con Nicole Santinelli. La coppia, a distanza di due settimane dalla scelta a Uomini e Donne, si è detta addio per incomprensioni caratteriali. Questa, almeno, la prima versione fornita dai diretti interessati. In un secondo momento, l’ex tronista ha spiegato di averlo mollato perché “l’apparenza inganna“. Carlo ha replicato a sua volta, sottolineando che si tratta di “pesanti insinuazioni“, poi è sceso nel silenzio. Nelle ultime ore, però, è tornato attivo.

Le parole di Carlo Mancini

Mancini ha preso in prestito le parole da una riflessione sull’amore fatta da Emma Marrone. Si legge:

“Il problema è che io dall’amore non mi difendo mai. Perché altrimenti non è, non è amore. Quando ti difendi vuol dire che una parte di te è razionale e sta calcolando e sta valutando la relazione. E’ quando smetti di valutare, di calcolare i rischi vuol dire che ami veramente una persona rischiando anche di perdere te stesso per quella persona. Secondo me è quello l’amore vero. L’amore dà e l’amore toglie. Però vale comunque la pena provare quella sensazione di buco nello stomaco, di voglia di sentire veramente l’odore di quella persona, la voce di quella persona, poi vabbè può andare a pu**ane almeno però uno ci prova”.

Carlo Mancini con il cuore a pezzi

Dopo la rottura da Nicole, Carlo ha preferito utilizzare le parole di Emma Marrone. Non è tornato a parlare della fine della sua storia d’amore con la Santinelli, ma è chiaro che sta vivendo un momento molto difficile.