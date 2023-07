Nicolò Zaniolo è stato pizzicato con la nuova fiamma. La fortunata risponde al nome di Sofia Costantini ed è state lei a vuotare il sacco sulla loro frequentazione. Hanno trascorso tre giorni di fuoco a Ibiza e potrebbe anche nascere qualcosa.

Il settimanale Chi ha intervistato Sofia Costantini, nuova fiamma di Nicolò Zaniolo. I due sono stati pizzicati a Ibiza e lei ha voluto raccontare com’è stato il primo incontro e quello che è accaduto nei giorni successivi. A quanto pare, la passione è esplosa al primo sguardo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Era l’una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma, dopo i baci, ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme. Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino. Com’è finita la serata? Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single…”.