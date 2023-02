Zaniolo arrabbiato per il mancato trasferimento: pronto a far causa alla Roma

Nicolò Zaniolo resterà alla Roma anche per la seconda parte di stagione, ma ormai è rottura tra club e giocatore.

E lui minaccia di fare causa.

Il mercato di Nicolò Zaniolo: Milan e Bournemouth

Tra il classe 1999 Nicolò Zaniolo e la Roma non è ancora finita: le due parti dovranno rimanere insieme almeno fino a giugno. Ma i rapporti sono tutt’altro che pacifici. Zaniolo non è stato convocato da Josè Mourinho per il match contro la Spezia – vinto poi dai giallorossi per 2-0 – per una manifestata volontà del giocatore di andare via.

Sullo sfondo la possibilità concreta di trasferirsi al Milan, a seguito di un accordo sull’ingaggio già di fatto chiuso tra le parti. È mancato però l’ultimo passaggio, ovvero convincere la Roma sull’offerta per il cartellino: servivano 30/35 milioni di euro.

Una cifra che ha messo sul piatto il Bournemouth, ma l’entourage del giocatore ha rifiutato perché non convinto del progetto tecnico degli inglesi.

Le accuse della famiglia

La società giallorossa, infastidita da questo tira e molla, ha deciso di mettere fuorirosa il centrocampista italiano. E Zaniolo fuori rosa significa anche chiusura totale alla Nazionale di Roberto Mancini che in questo modo non potrebbe convocarlo. Un danno enorme che la famiglia del giocatore attribuisce proprio alla Roma.

I timori di tornare a Roma e la paura dello stesso giocatore di fare ritorno a Trigoria per via di un clima ostile potrebbero addirittura portare ad un contenzioso legale. Una battaglia contro la Roma che si avvierebbe specie per via del massacro mediatico che secondo la famiglia lo stesso club giallorosso avrebbe innescato nei confronti del giocatore.