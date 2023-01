Zaniolo minacciato dagli ultras: "A Napoli abbiamo perso per colpa tua"

Nicolò Zaniolo chiede alla Roma di essere ceduto e poi rifiuta: scatenata l'ira dei tifosi e di José Mourinho che non lo vuole più nella squadra

Crisi tra Zaniolo e la Roma.

Separazione in casa. Dopo l’abbandono da parte di Mourinho, il centrocampista classe 1999 è stato attaccato dai tifosi con striscioni dalle parole durissime. Ma non è finita qui: il calciatore sarebbe stato addirittura inseguito in macchina da alcuni tifosi, che lo hanno minacciato al punto da essere stato necessario l’intervento della polizia.

I motivi della crisi tra Zaniolo e la Roma

Due settimane fa, il calciatore ha chiesto al club giallorosso di essere ceduto: tra le diverse possibilità c’è stato anche il Milan, che tuttavia dopo un sondaggio concreto si è tirato indietro.

Un’offerta importante è arrivata anche dal Bournemouth, che ha proposto 30 milioni più 5 di bonus alla Roma e uno stipendio di 5 milioni netti al calciatore. Ma Zaniolo ha rifiutato «perché i Cherries non sono una big della Premier e, anzi, lottano per non retrocedere». Da qui, la furia della Roma.

José Mourinho non lo riconosce più nella squadra

Duro. Diretto. Senza risparmiarsi. Così si è espresso José Mourinho sia alla vigilia di Napoli-Roma sia dopo la sfida del Maradona, e ha commentato: «Non ci sono più margini: la Roma è una famiglia, Zaniolo non sembra voler far parte di questa famiglia».