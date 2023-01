Milan e Roma tremano dopo lo scandalo plusvalenze

Guai non solo per la Juve: sotto la lente d'ingrandimento gli scambi con Milan e Roma, che ora tremano

Gli ultimi eventi giudiziari nei quali è coinvolta la Juventus ed i suoi dirigenti di alto livello: Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene, rischiano di aprire il classico Vaso di Pandora.

Oltre al club bianconero infatti, ad essere indagate sono molte squadre tra Serie A, Serie B e Serie C, comprese Roma e Milan, che ora tremano non poco vista la pesante penalizzazione ricevuta dai rivali della Vecchia Signora.

Scandalo plusvalenze: ora tremano anche Roma e Milan

La Corte d’Appello della FIGC ha già condannato la Juventus a ben 15 punti di penalizzazione, 9 quelli chiesti dal PM, ma il “Sistema Juve” è stato giudicato talmente grave nell’atteggiamento e nella sistematicità dall’aumentare la pena.

Il ribaltamento della sentenza dell’inchiesta Prisma ha permesso al procuratore FIGC Chiné di aprire però un secondo filone d’indagine anche su altre operazioni di mercato fatte dalla Juventus con altre società.

Questo processo sportivo si svolgerà il 22 febbraio 2023, e tra le squadre coinvolte vi sono anche Roma e Milan, che vedendo la fine fatta dai bianconeri non possono certo dormire sonni tranquilli.

Questi li scambi giudicati sospetti dalla FIGC: lo scambio che ha portato Spinazzola in giallorosso e Pellegrini in bianconero, il ritorno di Bonucci alla Juventus dopo l’anno al Milan in cambio del cartellino di Mattia Caldara.

Questi sono solo alcuni dei trasferimenti che verranno analizzati, ed oltre a queste due big vi sono diverse altre squadre coinvolte appartenenti a diverse categorie, in A: Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Empoli, Monza. In Serie B Parma, Pisa, Cosenza, in C il vecchio Pescara. Anche tre squadre svizzere sono coinvolte: Lugano, Basilea e Sion, ma la FIGC non ha giurisdizione su di esse.