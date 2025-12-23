Nigeria trionfa contro la Tanzania nella partita d'apertura della Coppa d'Africa 2025

La Nigeria ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 contro la Tanzania nella loro prima partita della Coppa d’Africa 2025, tenutasi a Fez, in Marocco. Questo incontro rappresentava un’importante occasione per le Super Eagles, che desideravano risollevarsi dopo il deludente esito della qualificazione al Campionato Mondiale 2026.

Un inizio promettente ma difficile

La squadra nigeriana, sotto la guida del tecnico Eric Chelle, ha mostrato fin da subito la volontà di dominare la partita, ma ha faticato a concretizzare le numerose occasioni create. Il protagonista della serata è stato Ademola Lookman, che ha siglato il gol decisivo poco dopo la rete del pareggio avversario.

Il primo tempo e le speranze di vittoria

Il match ha preso avvio con un ritmo incalzante, con la Nigeria che ha immediatamente cercato di mettere pressione sulla difesa della Tanzania. Nonostante le difficoltà iniziali, il centrocampista nigeriano Semi Ajayi ha portato in vantaggio la sua squadra con un colpo di testa su un cross di Alex Iwobi. Questo gol, il secondo in nazionale per Ajayi, sembrava dare una spinta decisiva alle Super Eagles.

Nel tentativo di aumentare il vantaggio, la Nigeria ha continuato a pressare, ma ha dovuto fare i conti con un’inaspettata reazione della Tanzania. Il portiere tanzaniano, Zuberi Masudi, ha subito un infortunio al volto durante un’uscita avventata, ma ha continuato a difendere la sua porta con determinazione.

Il secondo tempo e il ribaltamento della situazione

Dopo l’intervallo, la Tanzania è tornata in campo con un atteggiamento più audace. Al minuto 50, Charles M’Mombwa ha trovato il modo di pareggiare con un bel tiro, facendo tremare la difesa nigeriana. Tuttavia, la gioia tanzaniana è stata di breve durata: solo due minuti dopo, Lookman ha riportato in vantaggio i suoi con un potente tiro che ha sorpreso la retroguardia avversaria.

Strategie e prospettive future

Il tecnico Chelle ha quindi deciso di inserire il veterano Moses Simon al posto di Akor Adams, cercando di rafforzare ulteriormente l’attacco. La Nigeria ha dimostrato di avere un potenziale offensivo notevole, ma deve migliorare la capacità di finalizzare le azioni per evitare di soffrire troppo in futuro.

Con questa vittoria, la Nigeria si prepara ora ad affrontare la sua prossima sfida contro la Tunisia, una delle squadre più temute del girone. Nel frattempo, la Tanzania dovrà riorganizzarsi e trovare la giusta strategia per affrontare l’Uganda, cercando di ottenere punti importanti nella competizione.

Riflessioni sulla partita

Questa partita ha evidenziato sia i punti di forza che le debolezze della Nigeria. Se da un lato la squadra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di avere giocatori di grande talento come Victor Osimhen e Lookman, dall’altro è chiaro che la mancanza di lucidità sotto porta potrebbe costare caro in partite più impegnative. La strada verso il titolo di campione d’Africa è lunga, ma con questa vittoria, la Nigeria ha fatto un passo importante verso la fase successiva della competizione.