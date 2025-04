L’imitazione che ha sorpreso il web

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una nuova provocazione social. Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato una foto in cui si mostra intenta a imitare Belen Rodriguez, una delle celebrità più chiacchierate d’Italia. Con una parrucca castana e un reggiseno di pizzo, l’immagine ha catturato l’attenzione di molti, generando una serie di domande e speculazioni tra i fan e gli utenti dei social.

Un gesto provocatorio o un semplice omaggio?

La scelta di Nikita di imitare Belen non è casuale. Già in passato, la Pelizon aveva scherzato sulla showgirl argentina, suscitando reazioni contrastanti. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva ironizzato su alcuni aspetti del carattere di Belen, facendo infuriare Antonino Spinalbese, ex compagno della Rodriguez. Questa volta, però, il messaggio è più diretto e sembra voler attirare l’attenzione su di sé, ma senza rivelare i motivi dietro questa scelta. La frase “Sabato alle ore 18, Belens” ha ulteriormente alimentato la curiosità, lasciando i fan in attesa di chiarimenti.

Le reazioni del pubblico e il silenzio di Belen

Il web si è scatenato, con utenti che si sono divisi tra chi vede l’imitazione come una provocazione e chi la considera un semplice omaggio. Nonostante l’attenzione mediatica, Belen Rodriguez non ha ancora commentato la situazione, alimentando ulteriormente le speculazioni. Molti credono che la showgirl preferisca mantenere il silenzio per evitare di alimentare ulteriori voci. Nel frattempo, Nikita continua a guadagnare popolarità sui social, dove condivide momenti della sua vita e progetti lavorativi, dimostrando di essere un personaggio sempre più influente nel panorama dell’intrattenimento italiano.