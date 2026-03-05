Sanremo e la gag che fa discutere: l’imitazione di Nino Frassica commuove Valeria Marini, riapre vecchi sketch del 2019 e scatena il dibattito.

A Sanremo 2026, Nino Frassica ha attirato l’attenzione con una battuta sull’intervento estetico di Valeria Marini, accompagnata da un’imitazione della showgirl. Lo sketch ha suscitato una reazione emotiva inaspettata: la Marini è scoppiata a piangere in un’altra trasmissione, riportando alla luce anche un vecchio episodio televisivo del comico risalente al 2019.

Il siparietto di Nino Frassica a Sanremo 2026 e le lacrime inaspettate di Valeria Marini

Il Festival di Sanremo 2026 ha visto Nino Frassica protagonista di uno sketch che ha suscitato più di una reazione controversa. Il comico all’Ariston ha affermato: “Valeria Marini si è operata alle labbra ed è gonfiata“, ha detto, imitando in modo volutamente maldestro la voce della showgirl. La battuta, accolta con risate dal pubblico, ha però provocato una reazione opposta nella diretta interessata: a “La Volta Buona” con Caterina Balivo, la Marini ha confessato di essersi sentita offesa e di aver scritto un messaggio al comico. Tra le lacrime ha dichiarato: “Mi ha fatto rabbia“, aggiungendo di aspettarsi scuse pubbliche, sottolineando il suo disappunto verso chi “denigra e disprezza chi ha successo“.

Nino Frassica si scusa con Valeria Marini dopo Sanremo: ma il video è sorprendente

Il siparietto di Sanremo non è del tutto nuovo: Frassica ha pubblicato sui social un video risalente al 2019 tratto dalla sua ospitata a Che Tempo Che Fa, in cui ripropone la stessa imitazione di Marini. All’epoca, la showgirl presente in studio aveva reagito con una risata, esclamando divertita: “Ma quando le pensi, queste cose?“.

La differenza tra le due reazioni è notevole e lascia spazio a riflessioni: si tratta di un cambiamento di sensibilità o di una polemica amplificata dai media? Dopo l’episodio, Nino Frassica ha tentato di scusarsi tramite i social, scrivendo semplicemente: “Scusa, Valeria“. Lo stesso episodio dimostra quanto una gag possa essere interpretata in modi completamente opposti a distanza di anni.