No alle manette ma si ai fotografi in aula per Trump

I legali si erano opposti e si è deciso per il no alle manette ma per un si ai fotografi in aula per Donald Trump

No alle manette ma si ai fotografi in aula per Donald Trump, il giudice che presiede il Gran Giurì sul caso Stormy Daniels ha deciso che potranno operare ma senza riprese. Nello specifico è stato il giudice Juan Merchan a deliberare per l’accesso in aula dei fotografi, tuttavia la toga ha vietato alle telecamere di riprendere l’udienza di Donald Trump.

Si ai fotografi in aula per Trump

Da quanto si apprende I fotografi saranno ammessi nei corridoi ma in aula potranno scattare foto solo prima dell’udienza. I media americani fanno sapere anche che i legali dell’ex presidente si erano espressi a sfavore delle telecamere per evitare che l’udienza di trasformasse “in un circo”. E ci sono novità “procedurali”: all’ex presidente Usa non saranno imposte manette né la canonica foto segnaletica. Yahoo New spiega che gli sarà risparmiato pertanto il tradizionale trattamento riservato ai criminali comuni.

Novità sui capi di imputazione

Ci sono novità anche sul numero dei capi di accusa contro Trump: sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. Il giudice Merchan potrebbe imporre al tycoon di non parlare della sua incriminazione durante la campagna elettorale ma Trump aveva già in animo di far stampare magliette con sopra lui alla sbarra.