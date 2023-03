Noemi Mariani torna ad accusare Luciana Littizzetto attraverso una lettera: ecco tutti i dettagli

Noemi Mariani è tornata ad attaccare Luciana Littizzetto e lo ha fatto scrivendo ed indirizzandole una lettera che è stata pubblicata dal settimanale Di Più. Ecco tutti i dettagli.

Noemi Mariani accusa Luciana Littizzetto: ecco i dettagli

È ormai trascorso diverso tempo da quando Luciana Littizzetto, nella puntata di domenica 19 febbraio 2023 di “Che Tempo Che Fa” ha proposto un monologo sul tema del “Caro Affitti”, che ha fatto discutere e soprattutto ha scatenato la reazione della giovane Copywriter e Content Creator Noemi Mariani.

La ragazza ha realizzato il format “Case da Incubo” e sui social condivide e commenta in modo ironico annunci immobiliari, al fine di denunciare le numerose problematiche che le persone in cerca di un appartamento a Milano sono costrette ad affrontare quotidianamente.

In particolare, subito dopo la messa in onda del programma, Noemi Mariani ha accusato la comica torinese di aver pronunciato nel suo monologo a “Che Tempo Che Fa” delle battute simili alle sue e di aver mandato in onda delle foto simili a quelle che sono state da lei pubblicate.

Noemi Mariani scrive una lettera a Luciana Littizzetto

Recentemente, Noemi Mariani è tornata ad accusare Luciana Littizzetto e questa volta per farlo ha deciso di scrivere una lettera, che è stata pubblicata dal settimanale Di Più ed è indirizzata proprio alla comica torinese.

Nella lettera che è stata pubblicata dal settimanale Di Più, Noemi Mariani dichiara:

“Ha mostrato foto simili alle mie. Ha parafrasato le mie battute. Senza citarmi. Senza una minima allusione al fatto che stesse sfruttando una mia idea, un prodotto della mia creatività. Senza nessuna riconoscenza. Le sembra giusto? Le sembra corretto?”.

E rivolgendosi sempre a Luciana Littizzetto ha aggiunto:

“Sto cercando di costruire il mio futuro con le mie forze e vederla usufruire gratuitamente del mio lavoro è stato doloroso. È una situazione tragica e sono sicura che lei capisca la frustrazione nel vedere un’altra persona portare in prima serata il proprio programma. Non voglio niente da lei, sia ben chiaro. Mi basterebbe essere menzionata, ricevere un riconoscimento alla mia idea”.

Nessuna replica da parte di Luciana Littizzetto in merito alle accuse

Luciana Littizzetto non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse che sono state mosse contro di lei dalla giovane Noemi Mariani.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Noemi Mariani ha dichiarato di non essere stata contattata dagli autori della Littizzetto. Dunque per scoprire se la comica torinese replicherà alle accuse, non ci resta che attendere.