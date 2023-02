In occasione della sua trasmissione La Bomba, che conduce insieme a Vic su Radio Deejay, Luciana Littizetto si è sentita in dovere di rivelare ai suoi radioascoltatori alcune indiscrezioni personali riguardo agli ultimi giorni di vita di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni.

Com’è noto, da ormai molti anni la comica torinese è molto vicina a Maria De Filippi, amica e collega che tante volte l’ha voluta nella sua storia trasmissione, C’è posta per te: in radio, dunque, la Littizetto ha rivelato che degli acciacchi di Costanzo già erano a conoscenza in molti, lei compresa, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate in maniera così repentina.

Maria De Filippi tesa e dimagrita: il doloroso racconto di Luciana Littizzetto

Ovviamente, i familiari più stretti di Costanzo erano a conoscenza del fatto che c’era qualcosa che non andava, ma hanno sempre mantenuto il riserbo a riguardo. La stessa moglie Maria De Filippi non aveva mai fatto cenno a problemi di sorta, nonostante secondo la Littizzetto fosse evidente che fosse molto provata.

“Sono molto dispiaciuta per Maria” ha dichiarato la comica, che ha rivelato di aver trovato l’amica conduttrice affranta e più dimagrita rispetto al solito.