Non gli risponde da giorni e chiede aiuto: 70enne trovato morto in casa

Un parente ha chiamato i vigili del fuoco dopo che l'uomo non rispondeva da giorni al telefono e al campanello. Purtroppo era deceduto

Da diversi giorni un membro della famiglia non riusciva più a rintracciarlo, per tale motivo ha deciso di chiedere aiuto contattando le autorità e i vigili del fuoco.

Che, nella serata della vigilia di Natale, hanno fatto la terribile scoperta: nelle ore che dovrebbero essere dedicate ai festeggiamenti per l’arrivo del Natale un uomo di 70 anni perdeva purtroppo la vita ed il suo corpo è stato trovato nell’abitazione nella quale viveva a Palermo.

Non risponde al telefono: trovato morto in casa

Ad accedere per primi nella casa sono stati i vigili del fuoco che, una volta giunto sul posto, hanno forzato la porta d’ingresso dal momento che nessuno rispondeva e a quel punto sono entrati nell’appartamento trovando il cadavere dell’uomo.

Al loro arrivo i paramedici del 118 hanno subito capito che non c’era più nulla da fare e ne hanno constatato il decesso mentre sopraggiungevano anche le forze dell’ordine ed il medico legale per una prima analisi del corpo.

Le prime ipotesi

L’episodio è avvenuto in via Sebastiano La Franca: il parente del resto aveva tentato numerose volte di mettersi in contatto con l’uomo senza ottenere risposte telefonicamente e anche suonando al campanello di casa.

Stando ad una prima ipotesi il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali ma occorreranno ulteriori accertamenti per averne la conferma.