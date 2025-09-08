"Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset" ha detto Vespa.

Bruno Vespa, volto storico della Rai, passerà a Mediaset? Il conduttore lo spiega nel corso della presentazione della nuova stagione di ’Porta a Porta’ e ‘Cinque Minuti’ lanciando l’indiscrezione.

Bruno Vespa passa a Mediaset? “Non ho ancora firmato il rinnovo con la Rai”

“Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”, così ha annunciato Bruno Vespa, storico volto della Rai, alla presentazione della nuova stagione dei suoi programmi cult.

La proposta di Mediaset

Sulla proposta di Mediaset, Bruno Vespa raccontò qualche tempo fa che nell’ottobre 2021 e poi nell’ottobre 2022 Berlusconi gli chiese di passare a Mediaset. “Ci vedemmo a pranzo ad Arcore per il libro e lui mi disse: “Vieni, ti raddoppio lo stipendio. Io prendevo un milione all’anno, lui me ne propose 2. Ma gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà”. Una proposta arrivò anche da Pier Silvio l’anno dopo. “Ma avevo già firmato il contratto per Cinque minuti”.

Il ritorno di “Cinque Minuti”

In attesa del rinnovo, Vespa ha annunciato la ripartenza dal 29 settembre di “Cinque minuti”, il programma quotidiano da lui ideato, che fungerà anche da trampolino di lancio per il conduttore Stefano De Martino.

“Cinque minuti consentirà a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna”, ha spiegato Vespa, esprimendo le sue congratulazioni a De Martino: “Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”.

Parallelamente, la nuova stagione di Porta a Porta si prepara a celebrare i suoi trent’anni di programmazione ininterrotta.

Rinnovo con la Rai?

Sul rinnovo del contratto con la Rai, il conduttore spiega: “Non ancora, non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”.