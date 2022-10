Non supera il trauma degli attentati di Bruxelles: Shanti muore con l’eutanasia

Belgio, Shanti De Corte non aveva superato il trauma degli attentati di Bruxelles da cui era sopravvissuta: è morta con l'eutanasia a 23 anni.

Shanti De Corte era una ragazza di 23 anni. Era sopravvissuta agli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. Oggetto dell’attacco da parte dei terroristi dell’Isis fu l’aeroporto di Zaventem. Un trauma grande, che la giovane non è riuscita a superare.

Per uscire da quell’inferno che ancora viveva dentro di sé, Shanti ha preso una decisione estrema: quella di morire tramite eutanasia. Nel suo ultimo messaggio, la ragazza ha dichiarato che la sua sia stata una vita di risate e lacrime fino al suo ultimo giorno di vita, precisando di andarsene in pace. Da TgCom24 si legge che la 23enne soffrisse di una grave forma di depressione e disturbo da stress post-traumatico.

Shanti sopravvissuta agli attentati di Bruxelles: all’epoca aveva 17 anni

Come informano il Messaggero e vari media internazionali Shanti De Corte, all’epoca diciassettenne, doveva partire per una gita a Roma assieme ai suoi compagni di classe. Un viaggio rovinato tragicamente dai terroristi dell’Isis che si fecero saltare in aria. Shanti sopravvisse, ma le ferite psicologiche non si sono mai rimarginate.

L’addio della 23enne: “Già mi mancate”

Questo è l’ultimo messaggio scritto da Shanti De Corte sul suo profilo Facebook: “È stata una vita di risate e lacrime, fino all’ultimo giorno.

Ho amato e mi è stato concesso di sapere cos’è il vero amore. Me ne vado in pace. Sappiate che già mi mancate”.