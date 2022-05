Norvegia, uomo armato di coltello aggredisce passanti: almeno quattro feriti

Un uomo armato di coltello ha scatenato il panico in Norvegia per aver aggredito e ferito almeno quattro persone: si indaga sull'accaduto.

Paura a Nore, città del sudest della Norvegia nella valle del Numedal, dove un uomo armato di coltello ha aggredito diversi passanti. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti di cui uno grave e, secondo quanto si apprende, l’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine.

Non è ancora chiaro se le vittime siano state scelte in modo casuale o ci fosse un disegno all’origine del gesto.

Uomo armato di coltello in Norvegia

I fatti si sono verificati nella mattinata di venerdì 20 maggio 2022. Secondo quanto appreso, un uomo di cui non è ancora stata resa nota l’identità ha ferito con il suo coltello almeno quattro passanti prima di essere catturato dalla Polizia. Secondo le autorità, una delle persone aggredite versava in condizioni critiche e tutte sarebbero state trasferite in ospedale.

Un testimone ha riferito alla stampa di aver visto una donna ferita distesa a terra: “All’inizio ho pensato che fosse una collisione perché c’era una grande pozza di sangue sul terreno“. Altri teste hanno riferito che le vittime sanguinanti arrivavano di corsa da dietro un minimarket.