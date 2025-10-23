Ezio Greggio e la fidanzata 36enne: le ultime indiscrezioni sulla relazione con Nathaly Ospina tra complicità e paparazzi.

Le storie d’amore dei personaggi famosi attirano sempre grande attenzione, tra curiosità, gossip e opinioni contrastanti. Quando a far parlare di sé è una coppia caratterizzata da una notevole differenza d’età o da carriere di alto profilo, ogni dettaglio diventa oggetto di discussione. È quanto è successo con la relazione tra Ezio Greggio, storico volto della televisione italiana, e Nathaly Ospina, giovane influencer colombiana, che per circa un anno ha appassionato fan e media.

Recentemente, però, la loro storia sembrerebbe aver subito una svolta inattesa. Cosa è successo con la giovane fidanzata?

La differenza d’età tra Ezio Greggio e la fidanzata: un elemento di fascino o una sfida relazionale?

La storia tra Ezio Greggio, 71 anni, e Nathaly Ospina, 36, ha destato grande interesse non solo per la fama dei protagonisti, ma anche per il consistente divario anagrafico di 35 anni. Ciò che ha reso particolare la vicenda di Greggio e Ospina è stata la percezione di un’intesa reale tra due persone appartenenti a generazioni differenti. Nonostante abbiano condiviso momenti pubblici e privati, come le vacanze alle Maldive, la coppia ha scelto di mantenere una certa riservatezza.

“Tutto in segreto”, la notizia inaspettata su Ezio Greggio e la fidanzata

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Gabriele Parpiglia, la relazione tra Ezio Greggio e l’influencer colombiana Nathaly Ospina sarebbe giunta al termine dopo circa un anno. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, soprattutto perché la giovane aveva recentemente parlato della loro storia in televisione con entusiasmo, come se il rapporto fosse ancora solido.

Durante la sua ospitata a La Volta Buona il 7 ottobre, Ospina aveva descritto il suo amore per il conduttore di Striscia la Notizia, affrontando anche le critiche social che insinuavano un interesse economico e sottolineando come la differenza d’età non avesse mai rappresentato un ostacolo. Tuttavia, secondo Parpiglia, al momento di quella intervista la coppia si era già separata.

Le fonti riportano che la decisione di chiudere la relazione sarebbe stata presa dallo stesso Greggio, che avrebbe già intrapreso un nuovo percorso sentimentale. Al momento, né Greggio né Ospina hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mantenendo il massimo riserbo.