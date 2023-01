Travolto su un’enorme onda che stava tentando di cavalcare.

È morto così, presso la famosa spiaggia portoghese di Praia do Norte, nella cittadina di Nazaré, il noto surfista brasiliano Márcio Freire. La località dell’incidente è molto conosciuta e amata dai surfisti per via delle onde che possono raggiungere altezze considerevoli. Il decesso dell’uomo e la dinamica dei fatti sono stati confermati dalla capitaneria di porto all’agenzia Lusa: Freire era un surfista professionista con una lunga esperienza alle spalle e aveva 47 anni.

Morto a 47 anni il noto surfista Márcio Freire

Non si limitava alle onde ‘classiche’: infatti faceva parte di un trio di surfisti dello Stato di Bahia chiamato Mad dogs, e che cercavano di affrontare, senza alcuna squadra di vigilanza e soccorso con loro, di affrontare onde da record. Sul posto sono intervenuti, subito dopo l’incidente, i bagnini che hanno riportato a riva il surfista ma l’uomo era andato in arresto cardiaco e nulla è stato possibile fare per far tornare il cuore a battere.

Il decesso è sopraggiunto per infarto, probabilmente dopo essere caduto mentre cavalcava l’onda. La Capitaneria di porto ha sottolineato che si tratta della prima volta che un surfista muore sulle famose onde di Nazaré.