Una ragazza di 19 anni è stata investita e uccisa da un treno a Novara. La giovane si trovava in un locale nei pressi della ferrovia di Fontaneto d’Agogna. I carabinieri indagano su quanto accaduto.

Tragedia a Novara

Nella frazione di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, una giovane di 19 anni è stata investita da un treno, mentre si trovava in un locale vicino la ferrovia.

Purtroppo il violento impatto con il convoglio in corsa, non le ha lasciato scampo. La 19enne è morta sul colpo nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, allertati dalle persone presenti sul posto al momento della tragedia.

La giovane era molto conosciuta in zona e subito una folla di amici e conoscenti è accorda per vedere cosa fosse successo. La notizia ha sconvolto tutti, ora le forze dell’ordine dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dall’incidente.

La dinamica dell’incidente di Novara

Drammatico l’incidente che riportiamo oggi ma anche avvolto da tanti misteri.

Era la sera di venerdì 15 marzo quando la giovane 19enne si trovava in un locale molto frequentato della zona. Precisamente era nel parcheggio, costeggiato appunto dalla ferrovia.

Improvvisamente, il convoglio l’ha travolta ma non è chiaro in che modo, ovvero se sia uscito dai binari o se lei incautamente si sia avvicinata troppo alle rotaie.

Non ci sono molte informazioni al momento e questo è tutto quello che è trapelato nelle ultime ore. I carabinieri hanno recintato la zona per i rilievi di rito, dopo aver trasportato in obitorio il cadavere della giovane.

Il paese è di nuovo sconvolto, infatti un giorno prima è avvenuta un’altra tragedia e un giovane è stato trovato in casa senza vita, stroncato da un arresto cardiaco a soli 24 anni.