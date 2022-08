Novità in arrivo per WhatsApp, Zuckerberg annuncia tre upgrade sulla privacy

Mark Zuckerberg ha annunciato tre importanti novità in arrivo per WhatsApp che garantiranno agli utenti una maggiore tutela della privacy.

Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha svelato tre importanti novità in arrivo per WhatsApp come l’uscita dai gruppi in incognito. L’annuncio è stato postato sull’account Facebook del fondatore di Facebook.

Novità in arrivo per WhatsApp, Zuckerberg annuncia gli upgrade su Facebook

L’amministratore delegato di Meta (ex Facebook), Marck Zuckerberg, ha postato un messaggio sul suo account Facebook ufficale. Nel messaggio, Zuckerberg ha annunciato tre importanti novità che riguarderanno WhatsApp e che sono state studiate al fine di rafforzare la privacy degli utenti che usano il servizio di messaggistica istantanea.

In particolare, è stato rivelato che sarà possibile uscire dai gruppi senza avvisare i partecipanti: l’abbandono, infatti, verrà notificato esclusivamente all’amministratore del gruppo.

Sarà, poi, possibile decidere quali contatti potranno vedere quando si è online e non potranno essere fatti screenshot dei messaggi che possono essere visualizzati una volta soltanto.

Il post

Su Facebook, in particolare, il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha scritto: “Nuove funzionalità sulla privacy in arrivo su WhatsApp: esci dalle chat di gruppo senza avvisare tutti, controlla chi può vedere quando sei online e previene gli screenshot visualizzati una volta che i messaggi ricevono Continueremo a costruire nuovi modi per proteggere i tuoi messaggi e mantenerli privati e sicuri come le conversazioni faccia a faccia”.