Nuova mappa Covid Ue del 15 aprile, tre regioni italiane in zona rosso scuro

Sono tre le regioni italiane inserite nella zona rosso scuro nella mappa Ue del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Come ogni settimana il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la mappa territoriale che evidenzia la diffusione delle zone a rischio Covid nell’Ue. Per quanto riguarda l’Italia diminuiscono questa settimana le zone classificate in rosso scuro, cioè quelle in cui l’incidenza dei nuovi contagi è stata superiore ai 500 per 100mila abitanti nelle ultime due settimane.

Sulle base delle ultime rilevazioni infatti, a essere in zona rosso scuro sono Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta.

