Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: in Italia nessuna regione in rosso

La nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid dell’Ecdc ha svelato che in Italia nessuna regione è in zona rossa. Ci sono 10 regioni in zona verde.

Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: la situazione peggiora

La situazione del contagio Covid in Italia sta peggiorando e lo conferma anche la nuova mappa Ue delle zone a rischio, pubblicata dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Nella nuova classificazione delle zone sono aumentate le regioni in zona arancione, ma nessuna è finita in zona rossa. Nell’aggiornamento del 28 ottobre ci sono dieci regioni in zona verde, ovvero a bassissima incidenza di contagi, a cui si è aggiunta la provincia autonoma di Trento. Per quanto riguarda il resto dell’Europa è confermata la situazione di peggioramento nei Paesi dell’Est, con sempre più zone rosse o rosso scuro e nessuna zona verde.

Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: la situazione in Italia

Questa settimana sono passate in zona arancione due grandi regioni, ovvero l’Emilia Romagna e il Lazio. Le regioni in zona verde sono rimaste deici. Nella fascia con meno rischi sono rimaste Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, a cui si è aggiunta la provincia autonoma di Trento. Le altre sono tutte in zona arancione, comprese Lazio ed Emilia Romagna, che erano appena passate in zona verde.

Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: la situazione in Europa

Per quanto riguarda l’Europa, l’aggiornamento della nuova mappa dell’Ecdc ha registrato una situazione di peggioramento, come confermato dai numeri in aumento e sottolineato anche dalla commissione europea. Stanno peggiorando tutti i Paesi nel centro e nell’Est dell’Europa, dove non ci sono più regioni in zona verde. Nessuna regione verde neanche in Francia e Scandinavia, mentre ci sono meno zone verdi anche in Spagna, dove è stato segnalato il ritorno di una regione in zona rossa.