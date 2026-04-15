Le foto AI di Trump con Gesù riaprono il dibattito sull’uso dei simboli religiosi nella comunicazione politica e sulle reazioni tra sostenitori e critici.

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico si è acceso attorno a delle foto generate con l’intelligenza artificiale che ritraggono Donald Trump e Gesù in contesti di forte valenza religiosa. Le rappresentazioni, diffuse e rilanciate sui social, hanno riaperto la discussione sull’uso della simbologia sacra nella comunicazione politica e sulle reazioni che queste provocazioni suscitano tra sostenitori e critici, in un clima già segnato da tensioni istituzionali e internazionali.

Vaticano e nuove tensioni con Donald Trump

La diffusione di queste immagini si intreccia con un clima già teso tra Washington e il Vaticano. Negli ultimi giorni Trump ha intensificato le critiche verso il Pontefice, accusandolo di debolezza e di posizioni sbilanciate: “debole sul fronte della criminalità”, “pessimo in politica estera” e incapace di comprendere il contesto iraniano, secondo il presidente americano.

Il Papa, dal canto suo, aveva criticato duramente l’amministrazione statunitense, accusata di avere “le mani sporche di sangue” nel conflitto in Medio Oriente.

In questo contesto si inserisce anche la posizione del vicepresidente JD Vance, che ha difeso le azioni militari americane richiamando un parallelo storico: “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione.

L’America è tornata”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Vance ha inoltre aggiunto: “Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì”.

Nuova provocazione di Trump: la foto AI con l’aureola e abbracciato da Gesù

Donald Trump ha scelto di rilanciare sui social una nuova immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae insieme a Gesù, in una scena in cui il messia lo abbraccia mentre il leader americano poggia la testa sulla sua. Sullo sfondo compare una bandiera statunitense avvolta da una luce intensa. Il contenuto, ripubblicato su Truth Social, è accompagnato da un commento diretto dello stesso Trump: “Ai pazzi della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io lo trovo davvero carino“. Il post originale proveniva dall’account “Irish for Trump”.

Non è la prima volta che immagini di questo tipo vengono associate al presidente americano. Nei giorni scorsi era circolata una raffigurazione più controversa, in cui Trump appariva come un “Cristo guaritore”. Dopo le polemiche, lo stesso Trump aveva cercato di ridimensionare l’interpretazione affermando: “Pensavo raffigurasse solo me come medico. Solo le fake news potevano inventarsi una cosa del genere“. L’immagine, creata con IA e successivamente rimossa, ha generato un forte dibattito online.