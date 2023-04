Nuova soglia per i fringe benefit: ecco cosa cambia per chi ha figli

Puntare ad un raddoppio e toccare almeno quota 516 euro come all'epoca del Covid: la nuova soglia per i fringe benefit

Dal dicastero dell’Economia era arrivata la conferma in questi giorni, nuova soglia per i fringe benefit: ecco cosa cambia per chi ha figli. L’innalzamento del limite dopo l’annuncio del ministro Giorgetti al Question Time alla Camera ha dei precisi parametri. Il dato è che il governo punta non solo al taglio del cuneo fiscale ma anche più benefit aziendali detassati per i lavoratori con figli.

Nuova soglia per i fringe benefit

In tema di sostegno alla famiglie e alla natalità l’Esecutivo dunque vuole ampliare le nuove misure per il lavoro. E proprio il ministro Giancarlo Giorgetti, intervenendo giovedì al question time, ha dato l’annuncio sulle nuove misure in arrivo col decreto lavoro. Taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi ed un “upgrade”: vale a dire un “un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli”. Ma quali sarebbero i cambiamenti effettivi? Il tetto esentasse da gennaio è tornato a 258 euro (una volta erano i 3mila fissati nel 2022 previsti dal Dl aiuti quater).

Raddoppiare almeno fino a 516 euro

Ecco, lo scopo di Palazzo Chigi è raddoppiare portando la somma ai 516 euro cui era stato portato durante l’emergenza Covid. Il vice di Giorgetti Maurizio Leo è ancora possibilista mentre sul taglio del cuneo sono previsti 2 punti per i redditi fino a 35mila euro e 3 per quelli fino a 25mila. Un punto aggiuntivo rappresenta per Giorgetti un’ipotesi di base “che però per alcuni potrebbe essere anche di 2. In ogni caso, come chiarito, l’inserimento della misura che innalza i fringe benefit per le famiglie con figli non riduce l’ammontare delle risorse destinate al cuneo”.