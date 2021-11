Nuova variante Covid in Francia, secondo gli esperti è “molto diversa dalle altre”

Nuova variante Covid in Francia, per gli esperti è “molto diversa dalle altre” e per identificarla anche i tempi di laboratorio si sarebbero allungati

Sarebbe stata individuata in Francia una nuova variante del Covid “figlia”, ma è tutto da accertare, di una ennesima e pare drastica mutazione del coronavirus: secondo gli esperti transalpini e per ora senza nessuna conferma ufficiale la nuova variante darebbe “molto diversa dalle altre”.

Dove è stata scoperta? Il cluster è stato localizzato a Bannalec, un piccolo paese di poco più di 5000 anime in Bretagna. Chiariamo un concetto: il virologia novità e pericolo non sono due dati appaiati in automatico, non prima di verifiche che allo stato mancano.

A Bannalec, in Francia, una nuova nuova variante Covid compare in una scuola

La rivelazione in esclusiva su scoperta e potenziali caratteristiche della nuova variante è stata del quotidiano francese Le Télégramme, che cita 24 casi totali all’interno della scuola Mona Ozouf: di essi 18 sarebbero relativi a studenti e 6 a persone adulte entrate in contatto con gli stessi.

La nuova variante Covid in Francia e i contagi del 15 ottobre con le chiusure “a scoppio ritardato”

Attenzione, il media spiega che i primi casi si sarebbero registrati già lo scorso 15 ottobre e che dopo i casi di positività due delle 12 classi sono state chiuse in un primo momento, per essere poi seguite da “altre due e ulteriori tre nei giorni successivi”. Una fonte sanitaria ha confessato a Le Télégramme che questa condotta un po’ restia a chiudere immediatamente tutto è stata “un errore”, ma la stessa fonte ha spiegato che la situazione è comunque “sotto controllo”.

Ci sarebbe voluto molto tempo per individuare la nuova variante Covid emersa in Francia

Ma come mai la notizia della nuova variante è arrivata solo in queste ore? Pare che il “ritardo” risieda proprio nella totale novità della variante stessa, non è dato sapere in base a quali caratteristiche, variante che è stata identificata solo dopo molto tempo.