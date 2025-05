Un caso che non si chiude mai

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, continua a far parlare di sé. Recenti sviluppi hanno riaperto un’inchiesta che sembrava archiviata, portando alla luce nomi e dettagli che potrebbero rivelarsi cruciali per la risoluzione del caso. Due ex amici della vittima, Andrea Sempio e Marco Poggi, sono tornati al centro delle indagini, insieme a figure storiche del gruppo di amici che frequentava la casa di Garlasco.

La Procura di Pavia ha avviato perquisizioni e analisi su dispositivi elettronici di persone non indagate, segno che l’inchiesta sta cercando di ricostruire un quadro più ampio.

Le figure chiave emergono

Tra i nomi che riemergono ci sono Mattia Capra e Roberto Freddi, che, secondo testimonianze del passato, frequentavano la villetta di Chiara. Questi due giovani, ora trentenni, sono stati ascoltati nel 2008 e hanno fornito alibi che, a distanza di anni, potrebbero non reggere più. La Procura sta cercando di capire se possano fornire informazioni utili per incriminare Sempio, il quale ha un legame diretto con la vittima. Le celle telefoniche e le comunicazioni tra i ragazzi potrebbero rivelare dettagli inediti sulla mattina dell’omicidio, creando un nuovo scenario investigativo.

Il ruolo delle gemelle Cappa

Un altro nome che ha riacquistato visibilità è quello di Stefania Cappa, cugina di Chiara. La sua presenza nei pressi della villetta il giorno del delitto è stata oggetto di nuove testimonianze, che la collocano in bicicletta con un oggetto pesante in mano. Nonostante le indagini precedenti avessero scartato la sua implicazione, il suo nome continua a tornare nei verbali. La sua vicinanza alla vittima, sebbene limitata, potrebbe rivelarsi significativa. Le gemelle Cappa, ora adulte e con carriere avviate, si trovano nuovamente sotto i riflettori, con il passato che torna a bussare alla loro porta.

Un giallo che continua a intrigare

Il caso di Chiara Poggi è emblematico di come la giustizia possa essere un processo lungo e tortuoso. Ogni nuovo elemento, ogni testimonianza, può cambiare le sorti di un’indagine. La riapertura del caso ha riacceso l’interesse dell’opinione pubblica e dei media, con la speranza che la verità possa finalmente emergere. Mentre le indagini continuano, il mistero che avvolge la morte di Chiara rimane uno dei più inquietanti della cronaca italiana.