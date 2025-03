Il dramma di Andrea Prospero

Il caso di Andrea Prospero continua a suscitare sgomento e preoccupazione. Nuove informazioni, emerse dalle chat sui cellulari del 19enne di Lanciano, rivelano dettagli inquietanti riguardo ai momenti precedenti alla sua tragica morte. Il 29 gennaio, Andrea è deceduto in diretta video a Perugia, a causa di un mix letale di Xanax e Ossicodone. Le indagini si concentrano ora su tre figure chiave: Valemno, un 18enne di Roma agli arresti domiciliari per istigazione al suicidio, e un terzo indagato, Thomas Burberry.

Le chat rivelatrici

Le conversazioni tra Valemno e Burberry, emerse durante le indagini, mostrano una dinamica disturbante. I due giovani discutono della possibilità di chiamare un’ambulanza per Andrea, ma la paura di essere coinvolti nella sua morte li frena. “Chiamiamo l’ambulanza a quel fesso?” chiede Valemno, mentre Burberry risponde con preoccupazione riguardo alle conseguenze di una chiamata. Questi scambi, definiti agghiaccianti, hanno portato il giudice Margherita Amodeo a disporre misure cautelari per evitare la cancellazione di prove cruciali.

La vita segreta di Andrea

Le indagini non si fermano qui. Si sta esplorando la vita parallela di Andrea, che sembrava voler fuggire da una realtà che non lo soddisfaceva. Il giovane aveva preso un monolocale per allontanarsi dall’università e dalle pressioni quotidiane. La scoperta di cinque cellulari e 46 SIM nel suo appartamento ha sollevato interrogativi su un possibile coinvolgimento in attività illecite, come truffe informatiche. La polizia postale e la squadra mobile stanno approfondendo queste piste, cercando di comprendere se Andrea stesse cercando di guadagnare denaro per scappare dalla vita che non desiderava.

Le conseguenze legali

Il 18enne Valemno, attualmente agli arresti domiciliari, si presenterà a Perugia per l’interrogatorio di garanzia, dove avrà l’opportunità di fornire la sua versione dei fatti. La madre dell’arrestato ha espresso il suo dolore, affermando che la situazione è diventata insostenibile. Le indagini continuano a evolversi, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e di garantire che la verità emerga.