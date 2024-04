La Giunta Todde ha messo la parola fine al progetto di costruzione di quattro nuovi ospedali in Sardegna. Dall’Esecutivo è arrivato lo stop ufficiale al progetto.

Nuovi ospedali in Sardegna: la Giunta Todde annulla la delibera di Solinas

La Giunta Todde ha scritto la parola fine al progetto di costruzione di quattro nuovi ospedali a Cagliari, Sassari, Alghero e nel Sulcis Iglesiente. L’esecutivo ha approvato una delibera che annulla quella di febbraio che prendeva atto degli studi di fattibilità presentati dalle Asl per la realizzazione delle strutture.

Nuovi ospedali in Sardegna, stop al progetto: le parole di Alessandra Todde

“Vogliamo portare avanti un processo che serva ai sardi e non costruire scatole vuote, un processo che redistribuisca correttamente le risorse sia agli ospedali esistenti che in molti casi stanno soffrendo, specie i periferici, sia nella distribuzione dei medici” ha spiegato Alessandra Todde, aggiungendo che prima di spendere oltre ottocento milioni bisogna capire bene come far funzionare al meglio gli ospedali già esistenti. “Stiamo facendo una riflessione, se non altro perché nessuna delle Asl ha i bilanci approvati concretamente. Se siamo in una situazione in cui la sanità sarda è a questi livelli bisognerà capire dove sono le responsabilità” ha aggiunto.