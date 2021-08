Nuovo decreto, green pass su treni e aerei da settembre: ipotesi anche a scuola

Inizia a prendere forma il nuovo decreto contenente l'estensione dell'obbligo del green pass: dall'1 settembre andrà mostrato anche su treni e aerei.

Mentre il governo sta ancora discutendo sul nuovo decreto da approvare in Consiglio dei Ministri, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui contenuti: stando a quanto appreso il green pass dovrebbe essere reso obbligatorio anche per i mezzi a lunga percorrenza a partire da settembre.

L’ipotesi è quella di estenderlo anche a scuola per docenti e personale.

Nuovo decreto sul green pass

Maggiori dettagli si avranno giovedì 5 agosto quando avrà luogo la cabina di regia con i capi delegazione dei partiti e i vertici del Comitato tecnico-scientifico Locatelli e Brusaferro e la riunione con i presidenti delle Regioni. L’obiettivo è quello di far partire il nuovo decreto insieme al precedente, ovvero dal 6 agosto.

Salvo colpi di scena dovuti alle tensioni politiche, il provvedimento conterrà l’obbligo della certificazione verde sia per salire su aerei, treni e navi dall’1 settembre che per partecipare alla vita scolastica (solo per i docenti e non per gli studenti). Resta aperto oltre al tema delle imprese, quello del trasporto pubblico locale.

Nuovo decreto sul green pass: i luoghi di lavoro

L’esecutivo dovrà inoltre discutere dell’obbligo vaccinale per i lavoratori.

I ministri Orlando e Speranza incontreranno i sindacati per un confronto sui protocolli e le vaccinazioni nei luoghi di lavoro ma il possesso di green pass non dovrebbe essere nel prossimo decreto. Cgil, Cisl e Uil temono infatti possa essere usato dai datori per licenziare o demansionare.