Nuovo fascicolo per la morte di David Rossi: la Procura di Siena torna ad indagare

La Procura di Siena ha avviato un nuovo fascicolo sulla morte di David Rossi in seguito alle perizie richieste dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci; la decisione segue le conclusioni sulle ferite e sulla dinamica della caduta

La vicenda della morte di David Rossi torna sotto i riflettori con l’apertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura di Siena. I magistrati hanno chiesto l’acquisizione delle perizie predisposte dalla Commissione parlamentare d’inchiesta guidata da Gianluca Vinci, che ha segnalato elementi ritenuti meritevoli di un approfondimento giudiziario.

Il caso riguarda la caduta dell’ex responsabile della comunicazione di banca Mps avvenuta il 6 marzo 2013. Dopo due precedenti archiviazioni, la nuova attività della Procura apre una fase processuale e istruttoria volta a verificare la fondatezza delle osservazioni contenute nelle relazioni parlamentari.

Perché il fascicolo è stato riaperto

La riapertura del fascicolo segue nuove consulenze tecniche emerse durante le indagini parlamentari. Le perizie sollevano dubbi sulla ricostruzione iniziale dei fatti e indicano discrepanze tra le lesioni riscontrate e un ipotetico gesto autolesionistico o una caduta accidentale dall’ufficio.

Il presidente della Commissione, Gianluca Vinci, ha comunicato l’intenzione di trasmettere i documenti raccolti alla magistratura. La decisione mira a consentire ai pubblici ministeri di valutare l’attendibilità delle osservazioni tecniche e ad avviare eventuali approfondimenti giudiziari.

Secondo le informazioni disponibili, la richiesta di acquisizione degli atti è stata sottoscritta dai pubblici ministeri Siro De Flammineis e Niccolò Ludovici. I magistrati mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso e non hanno rilasciato commenti pubblici.

La trasmissione degli atti alla Procura apre una fase istruttoria destinata a verificare la fondatezza delle relazioni parlamentari e a determinare le successive azioni investigative.

Il ruolo della Commissione parlamentare

La Commissione parlamentare d’inchiesta svolge funzioni diverse rispetto alla magistratura. Il suo compito principale è accertare la verità nell’interesse pubblico, non avviare procedimenti penali. In questa prospettiva la Commissione produce atti e relazioni utili alla conoscenza dei fatti e alla responsabilità politica.

Quando le indagini parlamentari emergono elementi compatibili con il reato, diventa opportuno che la Procura valuti quegli elementi. La valutazione della Procura è la fase in cui l’ambito politico-parlamentare si raccorda con quello giudiziario per determinare eventuali responsabilità penali. Gianluca Vinci ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra organi istituzionali, affinché il lavoro parlamentare si traduca in azioni concrete di verifica.

Elementi tecnici al centro della riapertura

A seguito del lavoro parlamentare, la Commissione ha trasmesso alla Procura le perizie che integrano i rilievi già acquisiti. Le analisi si concentrano sulla dinamica della caduta e sulla natura delle ferite riportate dalla vittima.

Secondo gli esiti tecnici, alcune lesioni risultano incompatibili con la versione della caduta autonoma. Tale discrepanza ha indotto la Commissione a chiedere approfondimenti e a consegnare alla magistratura gli elementi necessari per eventuali indagini supplementari. L’approccio resta duplice: si tutela l’interesse pubblico alla verità e si forniscono alla Procura dati tecnico-scientifici utili a definire eventuali responsabilità penali.

Nei prossimi passaggi la magistratura valuterà gli ulteriori accertamenti richiesti e l’eventuale necessità di consulenze integrative sui reperti.

Quali verifiche completerà la magistratura

La Procura di Siena, mantenendo il riserbo operativo, valuterà ora le perizie alla luce degli atti già raccolti. Verrà verificata la necessità di ulteriori accertamenti tecnici e di consulenze integrative.

Tra le possibili attività figurano nuove consulenze medico-legali, analisi forensi sulla scena e acquisizione di testimonianze supplementari. Le verifiche mireranno a ricostruire il quadro probatorio e a chiarire eventuali profili di responsabilità.

L’obiettivo formale è accertare se i risultati trasmessi dalla Commissione giustifichino l’esercizio dell’azione penale o l’adozione di altre misure istruttorie. Nei prossimi passaggi la magistratura deciderà se procedere con indagini mirate o con approfondimenti tecnici specifici, e comunicherà gli sviluppi secondo le procedure previste.

Alessandro Bianchi osserva che i dati processuali saranno determinanti per la scelta delle azioni successive e per valutare l’efficacia degli ulteriori approfondimenti.

Implicazioni pubbliche e prossimi passi

La riapertura del fascicolo riporta al centro dell’attenzione pubblica una vicenda che ha alimentato dubbi e polemiche per anni. La Commissione ha reso noto che le consulenze saranno consegnate ufficialmente alla Procura, operazione che segnerà il passaggio dall’esame politico a quello giudiziario. La data del 6 marzo, già evocata negli atti, assume valore simbolico e organizzativo per questa fase investigativa.

Dal punto di vista istituzionale, il Parlamento mantiene funzioni di inchiesta e controllo distinte dalle competenze giudiziarie. Gli accertamenti saranno guidati dai dati processuali, ritenuti determinanti per le scelte sulle azioni successive. Il prossimo sviluppo atteso è l’acquisizione formale delle consulenze da parte della Procura e la conseguente valutazione tecnica delle perizie.

Reazioni e attese

Familiari, osservatori e alcune forze politiche seguono con attenzione i passi successivi. La Commissione e altri che chiedono chiarimenti auspicano che l’apertura del fascicolo consenta di fare luce su aspetti finora controversi e, se del caso, di individuare responsabilità.

Restano incerti i tempi della istruttoria e l’eventuale impatto sulle conclusioni precedenti. Il fatto che la Procura abbia ritenuto opportuno riaprire l’indagine indica che le nuove perizie hanno introdotto elementi meritevoli di verifica giudiziaria. Chiunque segua procedure giudiziarie sa che nuove consulenze possono modificare l’orientamento tecnico e le richieste probatorie.

Il prossimo sviluppo atteso è l’acquisizione formale delle consulenze da parte della Procura e la conseguente valutazione tecnica delle perizie. Successivamente la magistratura dovrà decidere se ordinare accertamenti integrativi o chiudere nuovamente il fascicolo.

Esiti e passi successivi

Successivamente la magistratura dovrà decidere se ordinare accertamenti integrativi o chiudere nuovamente il fascicolo. La vicenda di David Rossi passa ora nella disponibilità della Procura di Siena, insieme ai documenti tecnici ritenuti significativi dalla Commissione parlamentare. Se la Procura deciderà di procedere oltre la mera acquisizione degli atti, il caso potrà aprire nuove piste investigative. Restano centrali gli obiettivi dichiarati dalla Commissione e dagli inquirenti: ottenere verità e chiarezza su una morte che ha segnato un capitolo controverso nella storia di banca Mps. Gli sviluppi saranno determinati dall’esito delle eventuali perizie integrative e dalle decisioni processuali successive.