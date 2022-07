Nuovo incendio a Roma sulla tangenziale est: traffico bloccato

Incendio a Roma sulla tangenziale est all'altezza di di viale di Tor di Quinto.

Nuovo incendio a Roma, questa volta le fiamme si sono sviluppate sulla tangenziale est all’altezza di viale di Tor di Quinto e Via Guido Banti nel pomeriggio del 19 luglio. La prima è stata chiusa. Traffico in tilt. Le fiamme e il fumo si sono diradati anche all’altezza delle palazzine del civico 34 nel quartiere Fleming.

La Protezione civile di Roma Capitale e i Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e far tornare le aree interessate alla normalità. Il loro intervento ha fatto sì che la situazione non degenerasse.

Nuovo incendio a Roma: traffico bloccato

Si registrano lunghe code tra la Farnesina e Viale di Tor di Quinto, in direzione Salaria. La carreggiata sarebbe stata inoltre invasa dal fumo. Sono in tutto quaranta gli incendi boschivi che si sono palesati sul territorio di Roma e provincia in data odierna.

Uno dei roghi più importanti risulta essere quello sulla Pisana.

L’intervento dei pompieri a Bracciano

Nemmeno il comune di Bracciano è stato esente da roghi. Delle sterpaglie hanno qui preso fuoco e la situazione ha richiesto nel pomeriggio l’intervento dei vigili del fuoco. Il fumo ha provocato disagio anche al traffico sul viadotto della Magliana.