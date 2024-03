Dopo una apparente tregua, durante le giornate delle elezioni in Sardegna, in arrivo nuovi scontri tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte.

Dopo le elezioni in Sardegna di Alessandra Todde, Carlo Calenda aveva affermato:

Oggi, nuove accuse nei confronti di Giuseppe Conte dal profilo X di Calenda:

«Giuseppe Conte te lo spiego piano e scandito così lo comprendi. Vi considero populisti, incapaci, trasformisti, proputiniani. Avete disastrato il bilancio pubblico con provvedimenti vergognosi come il superbonus. Avete promesso l’abolizione della povertà e avete abolito la dignità. Flirtate con Trump, vi sottomettete alla Cina e vi inchinate alle ragioni di Putin. Non sosteniamo ne sosterremo candidati del M5S. Se casualmente al movimento 5 stelle capita di sostenere un candidato civico capace, come in Abruzzo, nulla quaestio. Per il resto tenetevi campo largo, campo giusto e il campo russo».