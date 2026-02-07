Il video risalente ad ottobre 2025 e postato ieri sui social da Trump non è passato inosservato. The Donald accusato di razzismo per l'offesa alla famiglia Obama.

Nelle ultime ore ha tenuto banco in USA con naturale eco in tutto il mondo il video pubblicato dal profilo di Donald Trump che vedeva un video realizzato dal noto meme-creator Xerias ad ottobre, con riferimento ai brogli in Michigan per le elezioni del 2020.

Cosa rappresentava il video oggetto di critica

Il video realizzato ad ottobre 2025 era una rivisitazione della scena politica americana con Trump nella figura di Re della giungla e gli altri esponenti politici sotto di lui.

Quello che è emerso come riportato dal Corriere.it è stata la presenza della famiglia Obama come delle scimmie. Una scelta razzista che ha fatto ricordare il cliché dei mercanti di schiavi per de-umanizzare i neri e giustificare altre atrocità, questo il commento del New York Times.

Il video è stato visto anche da Tim Scott, unico deputato repubblicano nero presente nel team governativo di Trump che sperava fosse tutto finto. Invece ha ammesso la portavoce Leavitt che ad essere finta è l’indignazione dello stesso Scott.

La polemica sui social

Il video postato dal presidente non ha lasciato scampo a polemiche, in particolare dalla parte Repubblicana degli USA che ha considerato come “spregevole” il comportamento del presidente, come scritto dall’ufficio stampa di Gavin Newsom, candidato alle presidenziali del 2028.

Anche Ben Rhodes, ex consigliere senior per la sicurezza nazionale e stretto collaboratore di Obama – “Trump e i suoi sostenitori razzisti tormentati dal fatto che gli americani di domani ameranno gli Obama e ricorderanno Trump come una macchia sulla nostra storia” – ha scritto su X come riportato da SkyTG24.it