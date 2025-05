Michelle Obama ha deciso di fermarsi. Di prendersi cura di sé, stavolta davvero. A 60 anni, l’ex first lady americana ha scelto la strada della terapia per affrontare una fase nuova della vita. L’ha raccontato lei stessa, con la solita sincerità, senza troppi filtri, ospite del podcast On Purpose condotto da Jay Shetty.

E tra una battuta e una confessione, ha aperto uno squarcio sulla sua quotidianità. Su quello che prova, quando nessuno la guarda.

Michelle Obama: «La terapia è il mio modo per ritrovare me stessa»

Lontana dai riflettori di Washington, Michelle Obama non si è ritirata. Ha solo spostato l’attenzione. Da tutto il resto — marito incluso — a se stessa . “Sono in transizione”, ha detto. I figli, Malia e Sasha, sono ormai grandi. Il “nido vuoto”, come lo chiama lei, le ha lasciato spazio. E silenzio. Forse anche un po’ di solitudine. Così ha deciso: era il momento giusto per guardarsi dentro. Perché, anche se ha avuto un ruolo pubblico enorme, anche lei resta — semplicemente — una donna che cerca un equilibrio. La terapia, per Michelle Obama, è un modo per fare ordine, liberarsi da certi pesi, affrontare quei sensi di colpa che tutti, in un modo o nell’altro, ci portiamo dietro.

Michelle Obama sparisce dalla scena, poi la confessione: «Ecco cosa mi sta succedendo»