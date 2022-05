In 24 ore le due proposte potrebbero arrivare sul tavolo di Jens Stoltenberg, obiettivo Nato: ecco quando ci entreranno Finlandia e Svezia

Obiettivo Nato e senza starci troppo a pensare: ecco quando ci entreranno Finlandia e Svezia che, forti di sondaggi e deliberati, affidano la procedura a due sedute parlamentari cruciali per accelerare ancor più i tempi di adesione all’Alleanza atlantica. L’annuncio ufficiale della Finlandia è di queste ore, con i tempi per il completamento della procedura che potrebbero essere brevi.

Insomma, il dato è che il modello di neutralità dei due paesi sta per tramontare dopo 70 anni.

L’obiettivo Nato di Finlandia e Svezia

Lo start lo dà Helsinki che oggi riunisce il Parlamento per discutere e approvare la domanda di adesione all’Alleanza Atlantica. La tempistica è smart e il voto finale è previsto per martedì 17 maggio. Per mercoledì 18 ci sarebbe la presenza in protocollo Nato e ed entro sabato il club atlantico potrebbe avere un altro socio come auspicato da giorni dalla premier Sanna Marin.

Due iter molto simili e una differenza

Stesso iter e medesima tempistica per la Svezia, con la premier Magdalena Andersson che pure andrà in Parlamento: la sua è una ricerca di largo sostegno un po’ più farraginosa della collega ma i numeri pare ci siano. Lo scoglio era quello del Partito socialdemocratico che sta al governo e che pare abbia accantonato la sua posizione contraria all’ingresso nell’Alleanza. Dal canto suo la Andersson ha detto: “Mi assicurerò che ci sia un ampio sostegno parlamentare alla domanda di adesione della Svezia e dopo prenderemo una decisione a livello di governo”.