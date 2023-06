Oblio oncologico, chi è guarito dal tumore per la burocrazia sembra ancora malato e viene limitato in numerosi aspetti della sua vita

La norma sull’oblio oncologico abolirebbe l’obbligo per gli ex pazienti oncologici di dichiarare di essere stati malati di cancro prima della sottoscrizione di polizze assicurative e per accedere a numerose pratiche

Oblio oncologico, Meloni promette norme rapide

“Il governo guarda con grande attenzione alle proposte di legge parlamentari sull’oblio oncologico. Per questo ho chiesto al ministro della Salute Schillaci di seguire l’iter e assicurare il contributo necessario dell’esecutivo”. Lo ha dichiarato in una nota, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un problema che incide sulla vita dei pazienti guariti dal tumore

Un problema che da anni le associazioni di pazienti oncologici pongono all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni:

“Nel nostro Paese sono 3,6 milioni le persone che hanno avuto una diagnosi di cancro. Di questi, il 27% può essere considerato guarito. Molti di loro subiscono, hanno subito o subiranno ingiustamente discriminazioni legate alla malattia” ha chiarito ad esempio la fondazione Aiom, l’Associazione italiana oncologia medica.

L’obiettivo di una legge sull’oblio oncologico

Un’apposita normativa dovrebbe dunque in qualche modo abolire l’obbligo agli ex pazienti oncologici di dichiarare di essere stati malati di cancro. Una dichiarazione che finora ha inciso pesantemente sulla sottoscrizione non solo delle varie polizze assicurative, ma anche sull’accesso a pratiche di adozione di minori.

Per questo, la Presidente Meloni ha chiesto al ministro della Salute Schillaci di seguire l’iter per assicurare il contributo necessario dell’esecutivo. “L’obiettivo che ci poniamo è arrivare, nel più breve tempo possibile, ad una norma capace di dare risposte ad un problema estremamente concreto e che incide molto sulla vita di tantissimi italiani” ha affermato la Premier.