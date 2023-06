Giorgia Meloni ha voluto dedicare una lettera al collega di centrodestra, Silvio Berlusconi, per la sua scomparsa: “Esce di scena da protagonista”.

La premier Giorgia Meloni ha voluto dedicare una lettera all’ormai ex collega di centrodestra, Silvio Berlusconi, in occasione dei funerali di Stato, che si terranno oggi alle ore 15:00 nel Duomo di Milano.

«Silvio Berlusconi esce di scena da protagonista – ha esordito. Sul suo nome gli italiani si sono divisi e il giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca. C’è chi lo ha combattuto politicamente con lealtà e chi invece ha usato mezzi impropri per provare a sconfiggerlo. Anche questo è un dato sul quale riflettere, per l’oggi e per il domani, perché alla fine di questa storia i suoi avversari hanno perso».