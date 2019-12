come fare il bucato senza detersivo è possibile grazie a un prodotto sicuro ed ecologico che permette di risparmiare.

Lavare i panni è una delle faccende domestiche che le donne svolgono molto spesso e che impiega tempo, soldi e molte energie. Ecco alcuni consigli utili e suggerimenti su come fare il bucato senza detersivo, ma con solo prodotti naturali che fanno bene e non causano problemi o controindicazioni di nessun tipo e con un prodotto che aiuta a risparmiare.

Come fare il bucato

Lavare senza detersivo è assolutamente consigliato e sono in molti a farlo in quanto in questo modo limitate i danni dell’inquinamento e fate a meno di tanti agenti chimici che causano controindicazioni. Lavare senza detersivo è possibile, non solo per quanto riguarda il bagno o la pulizia dei pavimenti, ma anche per il bucato. I detersivi sono importanti, in quanto permettono di rimuovere le macchie, ma ecco come fare il bucato senza usare questo prodotto.

Al posto del detersivo per fare il bucato, si può usare una patata pulita da mettere in un calzino oppure due palline da tennis che aiutano a rendere efficace la forza meccanica indotta dai movimenti rotazionali del cestello della lavatrice.

Il bicarbonato di sodio è un altro ingrediente utile da usare al posto del detersivo per fare il bucato e basta cospargerne un po’ sui capi per eliminare le macchie e i residui di calcare.

L’aceto bianco e il succo di limone sono ingredienti naturali altrettanto validi ed efficaci in quanto ammorbidiscono i tessuti rendendoli puliti al punto giusto. Per eliminare l’odore di aceto è sufficiente lasciare che i panni asciughino all’aria. Per avere dei capi profumati, potete aggiungere nella vaschetta alcune gocce dell’olio essenziale che preferite in modo da dare un profumo diverso ai vostri abiti.

Potete anche preparare in autonomia un detergente per la lavatrice da fare in casa con ingredienti naturali, quali:

5 litri d’acqua

200 grammi di sapone vegetale

100 grammi di bicarbonato di sodio

30 gocce di olio essenziale alla lavanda

Per quanto riguarda il lavaggio, sono sufficienti tre cucchiai per ogni lavatrice che dovete fare.

In questo modo avete un prodotto naturale da usare che aiuta ad avere capi splendenti e ben puliti. Per fare il bucato pulito e igienizzato, potete anche usare della lisciva, la versione moderna della cenere che usavano in passato le lavandaie per rendere i capi puliti e brillanti, oppure le noci indiane che sono ricche di saponina, una sostanza che ha la stessa funzione del sapone e si scioglie nell’acqua.



Come fare il bucato senza lavatrice

Oltre ai rimedi e suggerimenti che sono stati consigliati, un’altra soluzione ottima ed efficace per fare il bucato senza detersivo è utilizzare Puli Ball. Si tratta di un sistema dall’efficacia testata che ti garantisce un bucato pulito, senza dover usare il detersivo. Considerato il prodotto dell’anno per la sua affabilità e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, una caratteristica che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Non usa sostanze chimiche che possono essere nocive: i normali detersivi infatti sono ricchi di agenti chimici che inquinano, sono tossici, oltre a deteriorare i tessuti e a costare tantissimo.

Per evitare tutto ciò e risparmiare 400 euro l’anno, la soluzione è appunto Puli Ball. Un sistema molto efficace e testato che dona capi puliti e brillanti senza l’uso del detersivo.

Sono delle sfere di ceramica che riducono la tensione dell’acqua e che basta mettere in lavatrice. Queste sfere o palle raggiungono immediatamente l’interno dei tessuti e rimuovono lo sporco dai tessuti. Producono e generano degli ioni negativi che riescono ad attivare le molecole dell’acqua per ottenere il massimo dalla forza pulente e riuscire a rendere i capi brillanti e puliti.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Una Puli Ball equivale a 1000 lavaggi senza detersivo e, quindi a meno agenti chimici inquinanti e più benefici, non solo per i capi, ma anche per la salute di tutti. Un prodotto davvero efficace di cui sono stati venduti più di 4000 pezzi in poco meno che sei mesi. Ecco le caratteristiche di Puli Ball e la sua efficacia:

Ha superato ogni test ed è garantito, oltre a essere adatto sia per i capi bianchi che quelli colorati

Non offre solo un bucato pulito, ma anche antibatterico e antiallergico

Molto conveniente in quanto aiuta a risparmiare fino a 400 Euro

Comodo: piccolo e leggero, basta metterlo in lavatrice per avere dei panni puliti e bianchi, quindi evita anche l’ingombro dei fustini da tenere in casa o da portare per la spesa

Sicuro ed ecologico, fa bene a tutti

Le recensioni parlano di un prodotto davvero ottimo per il quale non bisogna usare nessun altro detergente o prodotto. Potete lavare con lavaggio a temperatura fredda in modo da preservare i tessuti e mantenerli integri.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49,90 Euro per due sfere invece di 69,90 Euro con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

