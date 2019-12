Programmi Tv: la nuova guida dedicata a programmi tv e film

Oggi possiamo decidere che programma Tv guardare in ogni momento grazie alla tecnologia on demand.



Nel giro degli ultimi 10 anni il nostro modo di guardare la televisione è stato senza ombra di dubbio rivoluzionato: siamo infatti passati da una visione tendenzialmente passiva, in cui ci si accontentava di quello che veniva offerto dalla ricerca con lo zapping, alla possibilità di scegliere in ogni istante della giornata tra migliaia di programmi, canali, eventi e/o serie televisive. Il tutto grazie alla tecnologia on demand e alle tante piattaforme virtuali presenti sul mercato. Queste nuove possibilità hanno avuto ripercussioni anche sulle reti tradizionali, cresciute esponenzialmente in termini di offerta e competitività.

Spesso, infatti, i canali del digitale terrestre offrono programmi di qualità assoluta, che magari non vengono visti per semplice mancanza di informazione. Per fortuna, però, la tecnologia offre un aiuto concreto agli utenti anche da questo punto di vista, grazie a nuove guide tv aggiornate in tempo reale e consultabili 24 ore su 24 con una semplice connessione ad internet. Anche da questo punto di vista, i cambiamenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni sono stati ingenti, visto che si è passati dalle riviste specializzate – o trafiletti sui quotidiani – alle guide tv online, all’interno delle quali è possibile effettuare ricerche mirate in tempi brevissimi. Proprio allo scopo di tenere sempre aggiornati i telespettatori circa tutte le trasmissioni in onda sui principali canali televisivi è nata programmitv.info.

Una nuova guida dedicata alla televisione

Il sito di ProgrammiTv è interamente dedicato al mondo della programmazione televisiva ed è stato realizzato da un team che lavora in maniera dinamica, aggiornando le informazioni sulla programmazione in tempo reale rispetto ad eventuali cambi di palinsesto. Inoltre, su ProgrammiTv è possibile muoversi sia tra i canali del digitale terrestre, vale a dire tutti quelli gratuiti e disponibili per chiunque abbia un televisore, sia tra quelli satellitari, di cui si può usufruire solo tramite abbonamenti specifici. È anche possibile restringere ulteriormente il campo in base alle proprie esigenze, indicando il canale, la fascia oraria e/o il genere a cui si è interessati.

Un’offerta televisiva davvero per tutti

Una guida articolata come quella messa gratuitamente a disposizione da ProgrammiTv permette di scoprire la vastità e la qualità dell’offerta televisiva quotidiana. Osservando con attenzione i palinsesti di diversi canali digitali, infatti, si trovano davvero tantissimi contenuti, molto diversi tra loro: si va dai talent, i reality show e i programmi di maggior successo della tv generalista alle tribune politiche; dalle fiction, capaci di infrangere record di ascolti puntata dopo puntata, ai film, che si dividono a loro volta tra i grandi classici che hanno fatto la storia della Settima Arte e i blockbuster che hanno incontrato enorme successo ai botteghini di tutto il mondo. E ancora, si incontrano in programmazione documentari dedicati ai più disparati campi del sapere (si va da quelli storici a quelli tecnici, passando per quelli sugli animali ecc.); trasmissioni pensate appositamente per i ragazzi; approfondimenti musicali che coprono tanto il rock e il pop quanto la musica classica, il blues o il jazz. Insomma, attualmente l’offerta televisiva è davvero ricca e con guide televisive online come ProgrammiTv non si correrà più il rischio di non rimanere costantemente aggiornati su tutto.