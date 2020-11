Piumoni matrimoniali invernali: i trend del momento

Con le temperature rigide, i piumoni matrimoniali sono l'accessorio da avere per dare tepore e riscaldarsi durante le fredde notti.

Con l’arrivo dell’inverno e del freddo, è bene proteggersi soprattutto la notte optando per qualcosa di caldo che dia calore nelle lunghe notti invernali. I piumoni matrimoniali invernali sono sicuramente l’ideale da indossare in questo periodo. Ecco cosa propongono le tendenze e quali comprare online.

Piumoni matrimoniali invernali

Se c’è una cosa alla quale è impossibile rinunciare quando le temperature cominciano a scendere è sicuramente il piumone per il letto. Un accessorio che, rispetto alle trapunte, risulta essere molto più comodo e dona quel calore e tepore di cui si ha bisogno durante i mesi invernali. Nei negozi di accessori e biancheria per la casa, si trovano tantissimi piumoni matrimoniali per scaldare il vostro inverno.

La scelta riguardo questo accessorio non va fatta a caso, ma sono diversi gli elementi che bisogna valutare e considerare ai fini dell’acquisto.

Prima di tutto, è fondamentale capire quale sia il materiale che ritenete più adatto. I piumoni matrimoniali in piume d’oca si rivelano spesso i migliori, non solo per la qualità del tessuto, ma anche perché il calore è distribuito in maniera molto uniforme.

I piumoni sintetici sono considerati una valida alternativa, molto caldi e comodi. In commercio si trovano delle tipologie indicate anche a coloro che soffrono di particolari allergie. Si consiglia di optare per un piumone molto pesante, di tog 14 soprattutto se soffrite moltissimo il freddo.

Alcune tipologie di piumoni matrimoniali sono dotati di bottoni in modo da unirli ad altri e avere una coperta che sia pesante e perfetta per i rigidi inverni.

Al momento dell’acquisto, soprattutto se siete allergici, optate sempre per un piumone anallergico in modo che possa proteggervi e non crearvi problemi o irritazioni particolari.

Piumoni matrimoniali invernali: trend

Per chi ancora non sa quali piumoni matrimoniali invernali scegliere per la stagione che incombe, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da scegliere la biancheria da letto maggiormente adatta alla vostra camera e darvi calore durante i rigidi mesi.

Le tendenze propongono piumoni matrimoniali nei colori del blu e dell’indaco che sono molto rilassanti e invitano al relax e al riposo.

Vi è spazio anche per lo stile shabby, molto elegante e romantico, con un look retrò che si adatta perfettamente ai letti classici. I colori classici sono sempre un must in quanto si adattano perfettamente alla camera da letto, a prescindere da quale sia lo stile. I modelli, anche in questo caso, sono vari.

Potete optare per colori pastello o tinte chiare.

Per quanto riguarda i materiali, il cotone è ottimo in quanto agevola la traspirazione e non provoca irritazioni. Il cotone percalle è un materiale pregiato e adatto a queste temperature invernali in quanto morbido al tatto e leggero. I piumoni matrimoniali di Caleffi, Bassetti, Bed Linen sono di ottima qualità e donano il giusto calore alle notti invernali.

Chi ama il mondo dell’arte può trarre ispirazione dai piumoni matrimoniali firmati da Mirabello Carrara che raffigura Frida Kahlo in tutte le sue tele e quadri. Cinelli propone nuance dai colori moderni che danno un tocco di colore e carattere al tempo stesso alla camera da letto. Sono tantissime le tipologie e accessori che permettono di arredare la propria camera da letto con eleganza e stile.

Piumoni matrimoniali invernali Amazon

Per chi ha bisogno di accessori e biancheria per la camera da letto, sul sito di Amazon potete trovare una vasta gamma di piumoni matrimoniali invernali approfittando di vari sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Se cliccate sulla foto potete verificare alcune delle promozioni relative al prodotto stesso. Ecco una classifica con alcuni dei migliori modelli che sono scelti dagli utenti tra quelli maggiormente apprezzati.

1)Gabel Nottetempo piumino matrimoniale

Un piumone matrimoniale realizzato in microfibra per quanto riguarda l’imbottitura e la fodera. Anallergico, quindi particolarmente adatto a coloro che soffrono di allergie. Non ha sostanze nocive che possono essere dannose per l’organismo. Un prodotto ottimo e ideale per gli inverni più rigidi. In vendita con il 30% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Utopia Bedding piumone matrimoniale

Un modello dall’aspetto nitido e opaco, molto bello ed elegante. Garantisce un sonno confortevole. Realizzato in materiale morbido con imbottitura in microfibra di silicone che dona comfort e accoglienza durante la notte. Dispone di quattro linguette angolari per fissare il copripiumino. Disponibile nel colore bianco, blu navy e grigio. Il prodotto maggiormente venduto del settore.

3)Daunex piumino invernale matrimoniale

Un piumone matrimoniale realizzato con piume d’oca, quindi di ottima qualità in morbido cotone che non fa trasparire batteri e acari. Molto caldo e confortevole. Molto bello e caldo. Un piumone realizzato con un materiale morbido, avvolgente e adatto alle notti rigide dell’inverno.

Oltre ai piumoni matrimoniali, ecco alcuni dei migliori modelli di copripiumino.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.