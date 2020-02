Giacche primaverili da donna: tutti i trend per essere sempre aggiornati per l'arrivo della nuova stagione.

La primavera è alle porte e con lei torna il desiderio di indossare abiti più leggeri. E’ giunto il momento di dire basta a cappotti e piumini, ma allo stesso tempo è ancora presto per indossare maglie a maniche corte.

Allora le giacche vengono in nostro aiuto e sono considerate un vero e proprio must da indossare durante la stagione primaverile. Di modelli ce ne sono tantissimi, per cui è impossibile che non ve ne sia uno vi colpisca e che vi vesta perfettamente.

Giacche primaverili da donna: trend

Tra i trend per la stagione primaverile 2020 c’è il blazer, considerato dai migliori stilisti come una delle basi del guardaroba perché riesce a rendere un qualsiasi look, anche quelli con i jeans, più chic. Inoltre si tratta di un modello di giacca che sta bene a tutti i tipi di fisico ed esalta la tua figura.

L’ultimo trend è quello del blazer oversize lungo e non sfiancato.

Ma si sa, in primavera il tempo è ballerino e ci sono giornate in cui piove senza interruzione. Per queste occasioni, la nostra proposta è quella di una giacca in nylon, ovvero le coloratissime giacche a vento che erano un must negli anni ’80 e ’90. Tra i brand delle giacche a vento più amate c’è K-Way, che si può indossare sia sui jeans sia sugli abiti, e che spesso sono caratterizzati da un pratico cappuccio molto utile per le giornate più piovose.

Un altro modello che non passerà mai di moda è quello delle giacche in pelle o in jeans ma con una novità: mentre le giacche del 2019 hanno una linea definita e finiscono all’altezza della vita, quelle di quest’anno si accorciano.

Poi ci sono anche le giacche da lavoro o “utility” con i loro tessuti grezzi, le taglie oversize squadrate e le ampie tasche.

I modelli più diffusi sono quelli con i colori beige, marrone e kaki, ma quest’anno ci saranno anche colori più primaverili come il celeste e il rosa. Lo stile dell’abbigliamento da lavoro è diventato molto in voga a partire dallo scorso anno e per questa stagione primaverile che è in procinto di iniziare è considerata una parte indispensabile del nostro guardaroba (basti pensare alle tute, alle salopette e alle giacche).

Giacche primaverili da donna Amazon

Se non avete tempo di girare e girare per negozi per trovare il modello di giacca che sognate, potete fare affidamento su Amazon, che vi permetterà di acquistare anche stando a casa o in ufficio, e dove potete trovare un vasto assortimento e con varie fasce di prezzo per poter soddisfare ogni vostra esigenza.

Inoltre se siete clienti Prime, potete ricevere il vostro ordine entro un giorno.

Qui di seguito potete trovare gli articoli Amazon più acquistati da parte dei clienti e si ricordi che al clic sarà possibile visualizzare l’intero catalogo.

1)Giacca donna in pelle. Si tratta di una giacca in stile casual, perfetto per usura quotidiana, soprattutto per vacanze e indumenti da spiaggia. E’ in pelle sintetica ed è consigliato il lavaggio a mano.

2) Spolverino Donna. Si tratta di un capo ideale da indossare durante le giornate di pioggia perché è fatto di un materiale impermeabile e con il cappuccio.

3) Giacca Ecopelle. Si tratta di un modello con doppia chiusura a cerniera e felpa applique con cerniera, tasche al petto e tasche olique laterali con polsini a costine.

4)Mimeton Donna Maniche Lunghe. Adatto per tutto l’anno e ottimo per un abbigliamento casual, formale e anche business.

Inoltre uno dei suoi vantaggi è che è facile da abbinare: va bene sia con i jeans sia con i leggings da mettere con stivali. E’ caratterizzato da una manica lunga e da un collo rovesciato, mentre il materiale è morbido e leggero, elementi che rendono la giacca molto traspirante.



