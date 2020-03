Contorno occhi: come eliminare le rughe naturalmente.

Ultimamente sono aumentate le rughe nel contorno occhi? Niente paura! Vediamo insieme come eliminare le rughe naturalmente.

Il contorno occhi è una zona molto delicata della pelle del nostro viso, poichè viene sottoposto sempre ai movimenti naturali della mimica facciale, e agli insulti ambientali (es: vento, freddo, caldo, umidità ecc…). Per questo motivo, rispetto alle aree cutanee il contorno occhi tende a invecchiare molto più rapidamente. Bisogna, quindi, cercare di riservare a questa zona del viso le attenzioni più scrupolose, andando a evitare che un contorno occhi troppo trascurato tolga prima del tempo la luminosità naturale dello sguardo.

Contorno occhi

Quando parliamo di “Contorno Occhi“, intendiamo la zona precisa che circonda gli occhi e chiamata anche “Area Perioculare”. Diversamente dalle altre zone del corpo, il contorno occhi presenta un cute molto più sottile (circa 0,3 mm), poche fibre elastiche e collagene, un numero inferiore di ghiandole sebacee, follicoli piliferi e ghiandole sudoripare.

La zona presenta, inoltre, poco grasso sottopelle e una circolazione linfatica/sanguigna rallentata.

A causa di tutte queste caratteristiche, la pelle del contorno occhi appare subito molto sensibile al ristagno di sangue e di liquidi interstiziali. Il contorno occhi, inoltre, risulta sempre molto più permeabile e secca, rispetto alle altre zone del viso e del corpo. Possiamo quindi affermare che la zona del contorno occhi possiede una predisposizione naturale alle borse, alle occhiaie e alle rughe d’espressione. Andiamo ora ad analizzarle nello specifico.

BORSE: sono degli inestetismi del contorno occhi che presentano un forte gonfiore palpebrale dopo particolari circostanze (es: al risveglio, dopo la lettura, dopo un pasto molto saporito, stress ecc…) e che diventano evidenti con il passare degli anni. Le palpebre sono delle zone del viso molto estensibili, poichè formate da pieghette di tessuto cutaneo che le rendono molto elastiche.

Nello stesso tempo, però, risultano molto delicate e sensibili all’invecchiamento. Con il passare del tempo, il tessuto connettivo delle palpebre tende a perdere estensibilità e con il rilassamento eccessivo l’occhio potrà risultare come “spento”.

OCCHIAIE: questo fastidioso inestetismo deriva dal risultato di un rallentamento all’interno del microcircolo venoso e linfatico nella zona periorbitale. Il ristagno di sangue e di liquidi, con deposito di pigmenti dentro al derma (emoglobina ossidata e melanina) va a conferire al contorno occhi il tipico colore blu-viola. Invecchiando, si riduce la microcircolazione sanguigna, l’epidermide di quest’area si assottiglia progressivamente e le occhiaie sotto gli occhi diventano sempre più marcate.

RUGHE: ad assicurare le espressioni del volto e 10 mila movimenti giornalieri sono i 20 muscoli che si trovano nella zona del contorno occhi e che rivestono un ruolo importante nella formazione delle rughe e delle zampe di gallina.

La ripetuta e accentuata espressività del volto, infatti, fa parte della lunga e fedele lista di alleati del photoaging.

Per promuovere la salute della zona del contorno occhi, è molto importante proteggere gli occhi dalle irritazioni (es: make-up scadente) e dall’inquinamento ambientale. Bisogna, quindi, utilizzare sempre le creme elasticizzanti/idratanti e gli occhiali da sole. La zona del contorno occhi, infatti, deve essere tenuta sempre ben idratata, con l’applicazione giornaliera di prodotti specifici per nutrire e idratare la pelle.

Un prodotto perfetto per il make-up della zona del contorno occhi non deve mai essere molto unto. Per questo motivo, vi consigliamo di preferire le emulsioni leggere, i sieri e tutti quei gel arricchiti con antiossidanti, nutrienti e principi antiage.

Inoltre, vi consigliamo di utilizzare anche prodotto con filtri protettivi solari per prevenire il fotoinvecchiamento e sostanze che aiutano a stimolare il microcircolo.



Contorno occhi rughe: cause

Vediamo ora quali sono le cause più comuni delle rughe sotto il contorno occhi.

ESPOSIZIONE AL SOLE: i raggi UV tendono a disidratare e macchiare la pelle e per questo motivo, quando ci si espone al sole bisogna indossare gli occhiali da sole e una buona crema protettiva.

FUMARE: i fumatori costanti hanno la pelle che invecchia molto più rapidamente (es: 30 sigarette fumate fanno invecchiare di 14 anni la pelle). Il fumo di sigaretta riduce l’ossigenazione delle cellule e dei tessuti e restringe i vasi sanguigni . La postura di contrarre le labbra quando si fuma, poi, aumenta lo sviluppo delle rughe.

INVECCHIAMENTO E OSSIDAZIONE: quando si invecchia i tessuti perdono la capacità di riuscire a ripararsi o a produrre le cellule necessarie (es: elastina e collagene). A causa dell’invecchiamento cutaneo la pelle appare spenta e cadente.

SKINCARE CARENTE: bisogna sempre struccarsi e tenere ben idratata e pulita la pelle del viso. La pelle grassa richiede dei prodotti a base di acqua; mentre la pelle secca ha bisogno una crema molto nutriente.

Contorno occhi: il miglior rimedio naturale

