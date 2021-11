Dove trovare Mercedes e smart a condizioni sorprendenti? Offerte Trivellato.it  

Come trovare velocemente auto Mercedes-Benz e Smart a prezzi e condizioni sorprendenti

Impegnata da quasi un secolo nella soddisfazione delle richieste legate alla mobilità dei suoi clienti, Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz e smart, fornisce un’esperienza in cui la proposta digitale si integra con le 14 sedi distribuite nel territorio veneto. Il portale www.trivellato.it è la chiave d’accesso a un’offerta in cui prezzi tra i più competitivi del mercato vanno a integrarsi con servizi esclusivi, come la possibilità di prenotare online il veicolo, avvisi sulle offerte in linea con le proprie richieste e tutta la serenità dell’usato garantito dal Programma Mercedes-Benz Certified.

Su Trivellato.it il cliente è reso protagonista di un ambiente digitale improntato alla massima immediatezza. Il sito ufficiale della concessionaria permette di sfruttare diverse modalità di ricerca, tra cui quella guidata che affianca l’acquirente nella scelta dell’automobile perfetta per le sue necessità. L’attenzione verso la complessiva esperienza digitale ha permesso infatti a Trivellato di conseguire per due volte negli ultimi tre anni il premio Best Digital Dealer dell’Automotive Dealer Day.

Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart sono i marchi trattati. Quanto alla proposta, si possono acquistare auto nuove, a KM 0, usate o aziendali. Il Programma Mercedes-Benz Certified conferma la qualità delle auto di seconda mano, ponendo in atto oltre 150 controlli e un chilometraggio certificato.

Sfogliando il catalogo online è possibile osservare ogni vettura in dettaglio, grazie a fotografie, tour virtuali e schede tecniche. Alcune delle proposte sono Mercedes Classe B, Classe A o Classe C, Mercedes GLA o ancora l’elettrica Mercedes EQ. I prezzi sono i migliori sul mercato e molte sono le offerte attive sia sui modelli diesel che benzina (visibili in homepage).

Nel giro di pochi click è semplice anche prenotare l’auto online. A fronte di un acconto di 250 euro (che saranno restituiti in caso di ripensamento), la macchina sarà bloccata per tre giorni. Quanto al ritiro, invece, il cliente può recarsi presso uno degli showroom dell’azienda o approfittare del servizio di consegna nella propria città di residenza (in tutta Italia).

Chi invece non è convinto dell’acquisto può usufruire del servizio di noleggio a breve, medio e lungo termine su una vasta scelta di veicoli della gamma Mercedes-Benz e smart.

Il Progetto Custom Lab Trivellato permette poi di personalizzare la propria Mercedes-AMG per renderla unica. Gli oltre 400 esperti del team dell’azienda assistono il cliente con passione e forniscono consulenze in fase d’acquisto e servizi di assistenza certificata.

Il supporto riguarda anche la fase post-vendita, includendo la manutenzione nelle officine autorizzate del Gruppo, la vendita di ricambi e la possibilità di effettuare tagliandi e revisioni.

Diversi sono i traguardi raggiunti che confermano la qualità dell’offerta e dei servizi di Trivellato. La certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV attesta la qualità, la chiarezza e i vantaggi offerti dall’azienda. In più, gli oltre 1.600 feedback dei clienti verificati dalla piattaforma eKomi hanno contribuito all’ottenimento del Certificato d’oro.