Consiglio europeo: i temi principali riguardano Medio Oriente e Ucraina

Si terrà oggi a Bruxelles il Consiglio europeo che avrà come focus la politica estera con argomenti che includono la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente.

Inizia oggi a Bruxelles il Consiglio europeo a cui parteciperà anche la premier Giorgia Meloni ed i cui protagonisti sembrano essere due: la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Domani mattina toccherà invece all’Eurosummit, occasione durante la quale si parlerà dell’Unione dei mercati dei capitali e di altri argomenti.

Il pericolo Putin

Non si parlerà solo di Ucraina e di Medio Oriente, ma anche di difesa, sicurezza e migrazione. Questi sembrano essere i punti principali del Consiglio europeo che si terrà oggi e dove sarà presente anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha ha più volte sostenuto il suo supporto per Kiev. E, proprio in merito al conflitto con la Russia, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha già avvertito che le ambizioni di Putin non si fermano all’Ucraina.

In agenda è anche previsto un pranzo con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che potrebbe fornire delle novità per quanto riguarda le accuse che l’Unrwa ha rivolto ad Israele e che potrebbero condizionare in meglio il dibattito sul Medio Oriente.

Mistero sulla durata

Non è ben chiaro quanto durerà il Consiglio europeo ed è anche difficile fare previsioni perché ci sono alcuni nodi politici e, anche se non sono molti, potrebbero essere importanti per alcuni paesi.

Nonostante ciò l’agenda sembra essere divisa in modo tale da parlare dell’Ucraina nel pomeriggio, a cena si toccherà l’argomento del Medio Oriente, venerdì si festeggeranno i trenta anni dello Spazio Economico Europeo, toccherà poi all’Eurosummit e, venerdì pomeriggio, si concluderà il tutto parlando di migrazioni, agricoltura e allargamento.