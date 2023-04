Olanda, scontro fra treni nella notte: un morto e numerosi feriti

Un terribile scontro fra treni è avvenuto nella notte, circa alle ore 3 ora locale, in Olanda. Per cause ancora da accertare, un convoglio passeggeri e un merci sono andati a collidere causando decine di feriti e almeno un morto.

Olanda, treno deraglia nella notte: un morto e decine di feriti

Erano le 3:25 ora locale, l’1 di notte in Italia, quando sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam, un treno merci e un convoglio passeggeri si sono scontrati. Il portavoce della regione della sicurezza, ha fatto sapere che il convoglio passeggeri è deragliato, con due vagoni che sono finiti fuori dalle rotaie. Il traffico ferroviario tra Leida e L’Aia è stato immediatamente interrotto, mentre l’emittente olandese ‘Nos‘ ha fatto sapere che ci sarebbe almeno una vittima, oltre a numerosi feriti.

L’arrivo dei soccorsi e le cure ai feriti

I soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente hanno dichiarato che: “Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario, mentre gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno spezzato in più parti.” I vigili del fuoco hanno domato un incendio scoppiato in alcuni vagoni.