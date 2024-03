Nella città di Olbia, un nuovo attentato incendiario ha colpito tre automobili, aggiungendosi a una serie di attacchi che hanno seminato il terrore tra i residenti.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le vetture sono state completamente distrutte, mettendo in evidenza la crescente minaccia della “guerra del fuoco” che sta affliggendo la zona.

Quest’ultimo attacco si aggiunge a una serie di tredici incidenti simili avvenuti nel giro di due mesi, con gli ultimi due episodi risalenti a soltanto una settimana fa. L’intimidazione raggiunge livelli sfrontati, come dimostrato dall’attacco diurno nella zona di San Nicola, segnando un’escalation di violenza che desta forte preoccupazione tra i cittadini.

La questione della microcriminalità e dell’ordine pubblico a Olbia e nella regione della Gallura è stata al centro di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi recentemente in Prefettura a Sassari.

Olbia: tre auto distrutte in un nuovo atto incendiario

I sindaci dei comuni circostanti hanno fornito un quadro dettagliato della situazione, evidenziando le preoccupazioni principali della popolazione, che includono lo spaccio di droga, gli atti vandalici e il disturbo della quiete pubblica legato alla vita notturna.

L’incontro ha offerto uno sguardo approfondito sulla questione della sicurezza, con i sindaci presenti che hanno portato avanti le istanze dei loro rispettivi territori. Le autorità stanno lavorando per affrontare la situazione in modo efficace, ma l’opinione pubblica è in ansia per la sicurezza delle strade e dei quartieri.

La situazione evidenzia la necessità di un’azione coordinata e mirata per contrastare la criminalità e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità locale.