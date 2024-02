Milano, dieci auto incendiate in un parcheggio: nessun ferito

I veicoli sono stati dati alle fiamme nella zona del parco delle Cave. Non risultano né feriti, né persone intossicate.

A Milano, nelle vicinanze del Parco delle Cave, sono stati vissuti dei momenti di tensione. Una decina di auto parcheggiate in via Marchesi sono state date a fuoco. Stando a quanto riporta la testata “Il Giorno” il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì 9 febbraio e sabato 10 febbraio. Le fiamme sarebbero divampate a partire da un solo veicolo. Ad ogni modo rimane da chiarire come si possa essere propagato l’incendio.

Milano, dieci auto incendiate nella zona del Parco delle Cave: la vicenda

Sul luogo dell’incendio è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme le quali tuttavia avevano fatto in tempo a distruggere completamente i veicoli. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che in quegli attimi si trovavano nella zona e hanno chiamato il 112.

Nel frattempo, gli agenti di Polizia hanno avviato le indagini al fine di fare luce sulla vicenda. Da segnalare che non risulterebbero persone rimaste ferite, né intossicate.

Nei giorni precedenti incendiate sette auto delle giocatrici del Milan

L’episodio è stato preceduto da un precedente incendio avvenuto circa due giorni fa in via Luigi Mengoni. In questo caso ad essere coinvolti sono stati 11 veicoli dei quali 7 appartenevano alle calciatrici del Milan. Una delle tre persone accusate di essere state l’autore dell’incendio è stato arrestato dai Carabinieri, mentre gli altri due complici sarebbero riusciti a darsi alla fuga.