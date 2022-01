Olimpiadi invernali Pechino 2022, chi sono gli atleti italiani in gara?

L'elenco degli atleti italiani, suddivisi per discipline, che prenderanno parte alle Olimpiadi 2022 previste a Pechino dal 4 a 22 febbraio.

Sono in totale 118 gli atleti italiani convocati per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che si terranno dal 4 al 22 febbraio. Si tratta in totale di 46 azzurre e 72 azzurri che sfideranno i loro omologhi provenienti da tutto il mondo in 14 delle discipline in programma.

Olimpiadi di Pechino 2022: gli atleti italiani in gara

Il numero degli italiani in gara non si discosta di molto da quello di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini).

Nell’elenco degli iscritti ai Giochi diramato dal Coni figurano, per gli Sport Invernali:

BIATHLON (10)

Uomini: Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch.

Donne: Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

BOB (9)

Uomini: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer.

Donne: Giada Andreutti.

COMBINATA NORDICA (4)

Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa.

FREESTYLE (5)

Uomini: Simone Deromedis, Leonardo Donaggio.

Donne: Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.

SALTO (2)

Uomini: Giovanni Bresadola.

Donne: Jessica Malsiner.

SCI ALPINO (16)

Uomini: Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer.

Donne: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia.

SCI DI FONDO (12)

Uomini: Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura.

Donne: Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni.

SKELETON (3)

Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.

Donne: Valentina Margaglio.

SLITTINO (8)

Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder.

Donne: Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

SNOWBOARD (17)

Uomini: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Louis Philip Vito III.

Donne: Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.

Per gli Sport del Ghiaccio sono invece in gara:

CURLING (6)

Uomini Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz.

Donne: Stefania Constantini.

PATTINAGGIO DI FIGURA (9)

Uomini: Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo Rizzo.

Donne: Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki Gutmann.

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (7)

Uomini: David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini.

Donne: Francesca Lollobrigida.

SHORT TRACK (10)

Uomini: Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.

Donne: Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.