Olimpiadi Pechino 2022, Arianna Fontana argento nei 1500 metri short track

Arriva la terza medaglia per Arianna Fontana a queste Olimpiadi di Pechino 2022: per la campionessa è l’undicesimo riconoscimento in carriera.

Olimpiadi di Pechino 2022: Arianna Fontana medaglia d’argento sui 1500 metri short track

Si è ufficialmente chiuso il programma dello short track a Pechino.

Dopo la grande medaglia di bronzo vinta dalla staffetta maschile, che ha agguantato il podio precedendo la Russia di soli 9 millesimi, arriva un’altra gioia per l’Italia. Sì perché la bravissima Arianna Fontana ha vinto l’argento sui 1500 metri.

I record di Arianna Fontana

Si tratta della terza medaglia vinta dalla Fontana a Pechino 2022 e dell’undicesima in totale alle Olimpiadi invernali. Arianna è ora l’italiana che detiene il maggior numero di medaglie ai Giochi: un record in solitaria che ha ottenuto oggi staccando Stefania Belmondo, ferma a quota 10.

Continua il periodo magico per lo sport italiano con una spedizione cinese che sta superando ogni aspettativa. Gli atleti azzurri hanno conquistato fin qui ben 15 medaglie, rendendo questa Olimpiade la seconda migliore di sempre dopo Lillehammer 1994. Superata anche, e proprio oggi, Albertville 1992.