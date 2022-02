Olimpiadi Pechino 2022, Dorothea Wierer bronzo nella gara sprint 7,5 km del biathlon

Il biathlon porta un'altra medaglia all'Italia a Pechino: a vincere un bronzo a Dorothea Wierer che chiude la gara sprint in 21'21"5.

Altra gioia per la spedizione azzura alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 grazie al bronzo nei 7,5 km sprint femminile di biathlon conquistato da Dorothea Wierer, atleta trentina classe 1990.

La Wierer ha chiuso la sua gara in 21’21″5 esaltandosi in particolar modo al poligono di tiro, dove non ha commesso errori. Davanti a lei l’argento è andato alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”, mentre l’oro è stato della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, 20’44″3.

Per l’atleta azzurra si tratta del primo bronzo a livello individuale a seguito di quelli conquistati con le staffette miste a Sochi e Pyeongchang.

Su di lei c’erano grandi aspettative visto che è la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon insieme ai francesi Martin Fourcade e Marie Dorin.

La medaglia della Wierer va ad arricchire il medagliere azzurro, ormai giunto in doppia cifra, e consolida la posizione dell’atleta nel biathlon che aggiunge il traguardo olimpico ai tre campionati del mondo vinti a livello individuale e alle due vittorie nella Coppa del Mondo.